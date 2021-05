El flamante soundtrack de Almost Famous, tendrá un nuevo lanzamiento. La película semiautobiográfica, escrita y dirigida por Cameron Crowe al principio del nuevo milenio, cumple ya 20 años. Y para celebrarlo se ha dado esta gran sorpresa para todos los fans. El soundtrack extendido incluye grandes clásico del rock como Beach Boys, Joni Mitchell, Led Zeppelin, Neil Young & Crazy Horse y The Who. Aparte de todas las canciones compuestas especialmente para la película, los temas de Stillwater, y el icónico tema de «Tiny Dancer» (Elton John).

La película que nos hizo enamorarnos aun más del rock setentero, nos presenta la historia de un periodista adolescente que trabaja para la famosa revista de música, Rolling Stone y además es muy aventurero. Fue protagonizada por Patrick Fugit, Billy Crudup, Frances McDormand, Kate Hudson, Jason Lee y Philip Seymour Hoffman, Zooey Deschanel, Anna Paquin, Bijou Phillips, Terry Chen, Jay Baruchel, Jimmy Fallon y Rainn Wilson. Un elenco que sin duda se volvió en uno de los más entrañables del cine.

Almost Famous (2000) Directed by Cameron Crowe Shown from left: (back) Noah Taylor, Mark Kozelek, (front) Billy Crudup, Kate Hudson

Acerca del soundtrack

Retomando el tema del soundtrack, cabe mencionar que fue galardonada con el premio Grammy en su tiempo. Y para este lanzamiento, los tesoros que contiene son los siguientes. La edición limitada es el set Uber Box que incluye el soundtrack con cinco CD, siete discos de vinil y uno exclusivo para «Fever Dog» de Stillwater. Así mismo, vendrá con un libro de fotografías de 40 páginas y memorias que se encuentran en una réplica de película del cuaderno de la escuela secundaria del personaje principal William Miller; con escritos de Crowe, Nancy Wilson del elenco y más.

Y por si eso no fuera suficiente, también contiene la copia edición especial de la revista Rolling Stone de 1973. Con la cobertura completa de William Miller sobre Stillwater. Tal y como aparece en la película, dos réplicas de los boletos para los conciertos de Stillwater en San Diego y Cleveland; y muchos artículos más que los fans de hueso colorado no se podrán perder.

El estreno oficial para este súper set especial y el soundtrack es el próximo 9 de julio de 2021. Te dejamos el link para que prepares tu compra.