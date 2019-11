RADIOHEAD, DAVID BOWIE, PJ HARVEY Y MÁS SON PARTE DEL SOUNDTRACK DE LA SERIE PEAKY BLINDERS

A unas semanas de la emisión del último capítulo de la temporada 5 de Peaky Blinders se anunció que el próximo 15 de noviembre saldrá el soundtrack de la serie.

La banda sonora del programa de BBC One reúne a grandes artistas entre los que se encuentran Radiohead, Nick Cave & The Bad Seeds, David Bowie, The White Stripes, PJ Harvey, Artic Monkeys, Black Sabbath, Laura Marling, Anna Calvi de Savages, entre otros.

El soundtrack que se lanzará contiene el tema principal Red Right Hand de Nick Cave & The Bad Seeds.

El creador de la serie, Steven Knight, dio su opinión acerca de la música de la serie:

“Sería difícil imaginar la mayoría de los momentos cruciales de la serie sin la banda sonora”.

Además, también se podrá encontrar la canción principal Red Right Handen la versión de PJ Harvey.

El soundtrack se podrá adquirir a través del siguiente enlace en formato CD a un costo de £10 libras esterlinas ($246 MXN) o en Vinilo a £29 libras esterlinas ($714 MXN).

A continuación te dejamos los temas que son parte de este lanzamiento:

Disco 1

01. Tommy: “It’s Not A Good Idea”

02. Nick Cave And The Bad Seeds – ‘Red Right Hand’

03. The White Stripes – ‘St James Infirmary Blues’

04. Truce – From Peaky Blinders Series 1

05. Tommy: “Right I Have Bought You Hear Today”

06. Dan Auerbach – ‘The Prowl’

07. Polly: “There’s Only One Thing”

08. Jack White – ‘Love Is Blindness’

09. PJ Harvey – ‘To Bring You My Love’

10. Alfie: “I’ve Heard Very Bad, Bad, Bad Things”

11. Black Rebel Motorcycle Club – ‘River Styx’

12. Post Irish Meeting – From Peaky Blinders Series 2

13. PJ Harvey – ‘Red Right Hand’

14. Laura Marling – ‘What He Wrote’

15. Arthur: “Do You Wanna Tell ‘Em”

16. Royal Blood – ‘Come On Over’

17. Arctic Monkeys – ‘Do I Wanna Know?’

18. Tommy: “I Love You”

19. Nick Cave And The Bad Seeds – ‘Breathless’

20. Radiohead – ‘You And Whose Army?’

21. Polly: “A Woman Of Substance”

22. PJ Harvey – ‘This Is Love’

23. Sons – From Peaky Blinders Series 3

24. Tommy: “You Can Change What You Do”

25. Queens Of The Stone Age – ‘Burn The Witch’

26. The Last Shadow Puppets – ‘Bad Habits’

27. David Bowie – ‘Lazarus’

Disco 2

01. Tommy: “Sex, Freedom, Whiskey Sours”

02. Savages – ‘Adore’

03. Nick Cave And The Bad Seeds – ‘The Mercy Seat’

04. Rachel Unthank & The Winterset – ‘I Wish’

05. Ballad Of Polly Gray – From Peaky Blinders Series 4

06. Tommy: “I’m Not A Traitor To My Class”

07. Frank Carter And The Rattlesnakes – ‘Devil Inside Me’

08. Foals – ‘Snake Oil’

09. Polly: “It’s In Our Gypsy Blood”

10. Radiohead – ‘Pyramid Song’

11. Laura Marling – ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall’

12. Ada: “So, Tommy Shelby, MP”

13. Black Sabbath – ‘The Wizard’

14. Anna Calvi – ‘Papi Pacify’

15. Joy Division – ‘Atmosphere’

16. Tommy: “You Need To Understand”

17. Anna Calvi – ‘You’re Not God’

18. Arthur: “There’s A Bentley Outside”

19. Jehnny Beth – ‘I’m The Man’

20. Idles – ‘Never Fight A Man With A Perm’

21. Tommy: “I Will Continue”

22. Richard Hawley – ‘Ballad Of A Thin Man’

