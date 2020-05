SPAMFLIX UNA PLATAFORMA PARA EL CINE DE CULTO

Spamflix es una plataforma conocida por transmitir películas de culto, de arte y un poco más raras. Y ahora está estrenando su aplicación oficial, la cual está disponible para smart TV y celulares.

Cuenta con aproximadamente 100 películas en su catálogo, todas disponibles para los usuarios de teléfonos iOS y Android, así como para AirPlay y Chromecast.

Además Spamflix tiene una sorpresa más para los nuevos usuarios que se están registrando de manera gratuita y descargando la aplicación. La plataforma está ofreciendo un cupón para una película gratuita que se puede utilizar para cualquier filme (oferta válida hasta 22 de mayo).

Hace dos años que inició Spamflix fundada por Markus Duffner, gerente de proyectos en el Festival de Cine de Locarno, y Julia Duarte, ex productora del Festival Internacional de Cine de São Paulo.

El servicio está disponible sin suscripción, me refiero a que es gratuito el registro, donde se puede alquilar una película durante 72 horas. Pero también está la opción de elegir un paquete de películas para varias películas a precios muy cómodos.

«Con la aplicación, nuestro objetivo es llegar a un público más amplio a través de una variedad de dispositivos, todos ofreciendo el mismo catálogo y prestando la misma atención a mostrar el cine de culto y género, en el que Spamflix sobresale. Sin embargo, cuando planeamos esto, un hace un mes, no podríamos haber tenido en cuenta la situación mundial actual, y esperamos que lanzarla ahora ayude a los que están atrapados en el interior a pasar sus días de manera más placentera ”. Markus Duffner

El catálogo se actualiza constantemente, y algunas de las categorías disponibles incluyen por ejemplo: Black Comedy, Crime, Nonsense, WTF Did I Just Watch ? Entre otros de los filmes que puedes encontrar están: Straight to Hell Returns, The Wild Boys, For Some Inexplicable Reason o el falso documental Burning Love de Alberto Caviglia.

Por si eso fuera poco, también cuenta con varios cortometrajes presentados en festivales como el de Sitges, Montreal, Brooklyn Horror Film Festival, NIFFF, Fantastic Fest, entre otros.