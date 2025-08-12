Generic selectors
Spider-Punk tendrá su película animada: elenco y fecha de estreno
CINE COMIC

Spider-Punk tendrá su película animada: elenco y fecha de estreno

12
ago2025

El universo de Spider-Man continúa expandiéndose de forma explosiva, y el último en unirse a la fiesta es uno de los personajes más carismáticos y rebeldes de la saga: Spider-Punk. Sony Pictures confirmó recientemente que este icónico personaje, conocido como Hobie Brown, tendrá su propia película animada.

Spider-Punk no es solo otra versión de Spider-Man. Es una figura antisistema, con una ideología punk rock que lo impulsa a enfrentarse a las figuras de poder más opresivas, como el presidente Norman Osborn y Venom. Su carisma y estilo disruptivo ya se robaron la atención en la aclamada película Spider-Man: A través del Spider-Verso, donde fue interpretado por la voz del talentoso Daniel Kaluuya. Ahora, Kaluuya no solo regresará para darle voz, sino que también estará a cargo del guion junto a Ajon Singh, lo que promete una adaptación fiel y con la energía que el personaje merece. El proyecto cuenta con la producción de Christopher Miller y Phil Lord, el dúo detrás del éxito de las películas del Spider-Verso, lo que eleva aún más las expectativas.

Spider-Punk

Más allá de Spider-Punk: un futuro arácnido lleno de proyectos

La película de Spider-Punk es solo una pieza en el ambicioso rompecabezas que Sony y Marvel están construyendo. Aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada para la película de Hobie, se estima que llegará a los cines o plataformas después de Beyond the Spider-Verse, cuyo estreno está programado para junio de 2027.

Además de esta emocionante noticia, los fans pueden esperar una serie de otros proyectos que explorarán diferentes rincones del universo arácnido. La serie Spider-Noir, con Nicolas Cage retomando su papel como el detective de la década de 1930, se lanzará en Prime Video en 2026. También se espera con ansias el regreso de Tom Holland a la pantalla grande en Spider-Man: Brand New Day, que se estrenará el 31 de julio de 2026.

Spider-Punk

Y por si fuera poco, los rumores apuntan a una película animada centrada en Spider-Woman, un personaje que podría recibir la atención que se merece. Otros proyectos en desarrollo incluyen una película animada de Venom y la serie animada Tu amigo y vecino: Spider-Man. El futuro de Spider-Man y su universo es más esperanzador que nunca. Con la confirmación de la película de Spider-Punk y la larga lista de proyectos en camino, queda claro que hay Spider-Man para rato, ofreciendo a los fans una variedad de historias, estilos y personajes que enriquecen y expanden este fascinante mundo. ¿Qué otra versión de Spider-Man te gustaría ver en la gran pantalla?

