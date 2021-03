SPIKE LEE YA PREPARA UN NUEVO FILME SOBRE CTHULU

Así como lo lees, Spike Lee ya se encuentra trabajando para una nueva película sobre el legendario monstruo marino: Cthulhu, creación del gran maestro del terror literario: H.P. Lovecraft. El buen Lee se queda precisamente con Netflix para éste ambicioso proyecto.

El nombre del filme ya ha sido revelado: Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu. En la producción, participará Spike Lee (cabe aclarar que no como director), Oliver Oftedal y Tom Olsson. Y en la dirección figura, nada más y nada menos que el cineasta ganador del Oscar: Stefon Bristol.

Este nuevo proyecto será la segunda película de Bristol con la plataforma, después de See You Yesterday, ganadora del premio Independent Spirit al mejor primer guión, que también produjo Lee. Recordemos que Bristol hizo su debut como director con el drama de aventuras y viajes en el tiempo, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca.

Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu

En cuanto a la trama, va mas o menos así: el protagonista será un héroe de aventuras afroamericano, que se une a la temible princesa Zenebé.

Una guerrera etíope para rescatar a su regente de una fuerza mística, antigua y maligna. La cinta estará adaptada en una África Oriental de 1928. Esta trama suena interesante y tenemos expectativas con la próxima producción de Spike ; recordemos que la última cinta del género de terror fue: Da Sweet Blood of Jesus.

CTHULHU

Y a todo esto, ¿de dónde viene esa temible criatura marina? Cthulhu es en realidad una entidad cósmica, creada por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft y representada por primera vez en el famoso cuento: La llamada de Cthulhu (1928). Se supone que está hundida en las profundidades del océano Pacífico.