RESTAURAN EL VIDEO DE LA PRESENTACIÓN DE SPINETTA

El laboratorio de producción audiovisual Armusa, fue el encargado de restaurar la cinta y el audio original del legendario show de Spinetta. A través de su canal de Youtube lanzó un pequeño comunicado, donde explica lo importante que es la cinta,para el legado de la música argentina .

Subir este concierto es un momento muy feliz, después de varias digitalizaciones, finalmente esta es la mejor que hemos conseguido hacer. Incluye una panoramización que no afecta los encuadres y que permite verlo dignamente en HD. Tiene algunos mínimos detalles técnicos insalvables que no desmerecen la totalidad, con un audio mágico y una imagen llena de luz y color. Si bien el recital ha sido subido por otros usuarios, han sido siempre grabaciones del aire, con serias deficiencias de calidad de video y audio. Como podrán comprobar, no es este el caso. Creo merecido dar cuenta del soporte en que fue preservado 35 años: un VHS Maxell hgx-gold.

Luis Alberto Spinetta vuelve a tocar en TV después de muchos años. Es 1984, el año de la vuelta a la democracia y el programa es Badía y compañía.