Steven Spielberg en boca de todos, ¿quiéres saber por qué?

El fundador de una de las productoras de cine más conocidas, DreamWorks Pictures, vuelve a estar más que nunca en el candelero. Lo hace, entre otras cosas que veremos a continuación, por haber comunicado que presentará su próxima película en el Festival de Cine de Toronto (TIFF). Algo que no nos sorprende, ya que, el festival que se celebrará de 8 al 18 de septiembre de este 2022 es uno de los más importantes en este ámbito.

The Fabelmans, el nuevo drama del director

Bajo el nombre de The Fabelmans nos presenta un drama que se inspira en su propia infancia. Y que se verá por primera vez en la capital canadiense en septiembre. Esta será la primera vez que el cineasta proyecta en la muestra canadiense, y de qué manera lo hará. Con un guion que ha coescrito junto al ganador del Pulitzer en 1993, Tony Kusher.

No es la primera vez que estas dos figuras de mundo creativo comparten proyecto. Colaborando previamente en títulos como Múnich de 2015, Lincoln de 2012 o West Side Story, en el remake de 2021. Este nuevo proyecto está protagonizado por Michelle Williams, Jeannie Berlin, Paul Dano, Judd Hirsh, Seth Rogen, o Gabriel LaBelle, entre otros. El estreno del film está previsto casi un mes después de que se presente en este festival. Estando la fecha fijada para noviembre en Los Angeles y Nueva York.

El éxito de Spielberg

El que fuera el director de películas como E.T. el extraterrestre, la saga Indiana Jones, o el inicio de otra obra maestra que queda para la posterioridad como Jurassic Park, vuelve a la carga con más fuerza que nunca. Y es que, si algo tienen en común la mayor parte de sus proyectos es que muchos de ellos forman ya parte del imaginario de la cultura pop.

Y es que hasta el mismo se ha llegado a inspirar en sus personajes para generar otros proyectos para la industria de los videojuegos, a la que se aficionó durante el rodaje de Tiburón. Aunque no le ha ido muy bien hasta el momento con algunos proyectos fallidos a sus espaldas. Pero eso no ha hecho que deje de mostrar su interés por los mismos. Siendo uno de los socios que ayudó al videojuego Halo a convertirse en realidad.

Cine, videojuegos y videos musicales

Aunque eso no es todo, durante las últimas semanas hemos podido ver como también daba el salto a la dirección de videoclip musicales. Lo ha hecho en una sola toma, y con un smartphone. En concreto, un iPhone. Se trata de un vídeo para el último tema del artista de rock folk Marcus Mumford, Cannibal. La grabación tuvo lugar el pasado 3 de julio dentro de un gimnasio de instituto en la ciudad de Nueva York, como mostró el artista en un Tweet.

En el que también informó de la colaboración de la esposa del director, Kate Capshaw, encargada de la dirección artística y la producción del mismo. Mientras que Carey Mulligan se encargó del vestuario y el sonido.

Si hay algo de lo que no tenemos duda es del talento del cineasta que, durante años, nos ha traído a la gran pantalla increíbles historias. Algo que estamos seguros de que seguirá por muchos años. Y quién sabe si no nos sorprenderá con otra de sus habilidades como la que hemos visto en el desarrollo del video de Cannibal o quizás un nuevo videojuego.