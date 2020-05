STEVIE WONDER: UNA VIDA LLENA DE ÉXITOS

“Todos tenemos habilidad. La diferencia es cómo la usamos”

Hablar de Stevie Wonder, es hablar de una de las leyendas más grandes que ha tenido la música, ha logrado vender más de 100 millones de discos en todo el mundo, además de ser el creador de canciones emblemáticas como: “I Just Called To Say I Love You”.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Dicen que los tiempos de Dios son perfectos… Stevie llegó al mundo un 13 de mayo de 1950, un mes y medio antes de lo esperado. Su entrada al mundo fue inesperada. El primer reto lo tuvo en los primeros días cuando fue puesto en una maquina para mantenerlo con vida. Los médicos lo mantuvieron con vida, pero también fueron responsables de que perdiera la vista.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Su madre, nunca trato la ceguera como una discapacidad, sino todo lo contrario, intentó que su hijo tuviera acceso al mundo así que le compró una grabadora más tarde le compraría una armónica y una batería. Años más tarde Stevie y su madre fueron nominados a los Premios Grammy por la canción “Signed, Sealed, Delivered”.

En 1961, con tan solo 11 años, es d escubierto por Ronnie White, quien arregló una audición en la disquera Motown Records, en donde lo bautizaron como Little Stevie Wonder (Pequeña maravilla)

Es uno de los artistas con más Premios Grammy ganados, pero su legado va más allá, su música ha sido reconocida y retomada por otros músicos. Entre ellos los Red Hot Chili Peppers.