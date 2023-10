Stick To Your Guns en CDMX celebrando 20 años de existencia

La banda de hardcore punk originaria de Orange County, Stick To Your Guns, se presentará este sábado 21 de octubre a las 20:00 horas en el Foro La Paz, ubicado en San Ángel, al sur de la ciudad. Esto como parte de su gira DIAMOND TOUR en la cual se encuentran celebrando 20 años de una exitosa trayectoria y el undécimo aniversario de su álbum «Diamond«.

Esta fecha se encuentra dentro de las cuatro anunciadas para México, arrancando en Tijuana el 19 de octubre, el 20 en Monterrey, el 21 en CDMX, y finalizando en Guadalajara el domingo 22 de octubre. El electrizante regreso a México de Stick To Your Guns presentará en su totalidad los temas del disco festejado y que dio nombre a su gira, además de una selección de los éxitos que los han consolidado por su sonido y su mensaje como una banda prolífica de las escena hardcore punk.

La gira «DIAMOND TOUR» será también el pretexto perfecto para presentar el álbum más reciente de Stick To Your Guns llamado «Espectro» cuyo lanzamiento corrió el año pasado a través de Pure Noise Records; un disco lleno de evolución, significado y la frescura que ha caracterizado a la banda californiana. Además contarán con invitados especiales como Fallen At Dawn, Lack Of Remorse y Camiches que acompañarán al público en esta travesía llena de memoria y celebración.

Los boletos para esta imperdible presentación de hardcore punk, se encuentran disponibles a través del sistema Boletia y tienen un accesible costo de $500 pesos más cargos. No te pierdas esta magnífica oportunidad de presenciar un concierto de la banda Stick To Your Guns y formar parte de una celebración tan importante llena de poderosos mensajes de autorreflexión, declaraciones políticas y sociales así como su identificación como parte del movimiento straight edge que tanto los han identificado a lo largo de sus 20 años de carrera.