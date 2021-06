La banda de stoner rock, Stöner (vaya nombre sutil), creada por los ex integrantes de Kyuss, Brant Bjork y Nick Oliveri, ha anunciado el lanzamiento de su disco debut Stoners Rules para el próximo 25 de junio y ya podemos apreciar el primer single titulado “Nothin”.

El álbum de los “fumetas”, como le llaman en España al stoner, estará compuesto por 7 temas que bien sirven para un viaje por el medio del desierto de Mojave y comenzar un viaje de exploración y el auto descubrimiento.

Stoners Rules fue grabado en The Rad Cabin de Joshua Three, California en octubre del 2020, pero será hasta finales del próximo junio que podremos disfrutar del regreso a las bases por parte de Bjork y Oliveri. El arte de la portada es gracias a Branca Studios y es una suerte de llamado al disco Blues for the Red Sun de Kyuss.

La canción “Nothin” es todo una oda a los riffs sucios e hipnóticos, y la voz de Bjork llegan a tonos del blues, haciendo que todo parezca atemporal. Sin duda el stoner está más presente que nunca con esta incursión por parte del grupo que complementa el baterista Ryan Gut.

Tracklist de Stoners Rule:

01. Rad Stays Rad

02. The Older Kids

03. Own Yer Blues

04. Nothin’

05. Evel Never Dies

06. Stand Down

07. Tribe / Fly Girl

¿Quién era Kyuss?

A finales de los años 80, una banda llamada Kyuss comenzaba su camino en la música, con un estilo duro y pesado, con canciones en su mayoría creadas tras un buen jalón de patas al diablo y que al paso de los años terminaría por ser considerada como pionera del género stoner. En sus filas estaban Brant Bjork, John García, Nick Oliveri y un guitarrista que seguramente ubicarás de inmediato, Josh Homme.

La vida de Kyuss fue corta pero con gran impacto, pues en cinco años dio el mismo número de discos y gracias a ellos hoy podemos disfrutar a bandas de stoner en diferentes países, como la alemana Kadavar. Sin embargo, la separación fue algo inminente porque la relación entre García y Josh se fue volviendo insoportable y mejor cada integrante tomó caminos diferentes, siendo Homme el más “reconocido” por Queen of the Stone Age.

