STRANGER THINGS 3: UN VERANO PUEDE CAMBIAR TODO

Netflix confirmó oficialmente a finales de año que la temporada 3 de Stranger Things va para verano. La noticia no sorprendió a nadie, considerando que el programa se ha convertido en un fenómeno certificado de la cultura pop que se ha elevado a sí mismo y al agregado de la línea de contenido original del gigante de la transmisión en el estratosfera.

¡Netflix finalmente reveló una fecha de lanzamiento para la tercera temporada para el 4 de julio!

El póster de la tercera temporada

Hay nuevo cartel y está muy chido…

Los episodios

Ahora conocemos los títulos de todos los episodios de la temporada 3, como se confirmó en este teaser …

1) Suzie, Do You Copy?

2) The Mall Rats

3) The Case Of The Missing Lifeguard

4) The Sauna Test

5) The Source

6) The Birthday

7) The Bite

8) The Battle Of Starcourt

Así luce la tercera temporada

Un primer teaser se lanzó a principios de año y nos dio ganas de cantar un buen coro de ‘Let’s Go To The Mall’ …

La historia

Ya que acabamos de recibir el regalo de la segunda temporada de Stranger Things, tenemos que esperar un poco para la tercera, y parece que, si la amas o la odiamos, Kali probablemente será una parte de la historia en curso cuando el espectáculo vuelve.

En una nueva entrevista con Deadline, los hermanos Duffer reflexionaron sobre la temporada 2 y miraron hacia la temporada 3, abordando las quejas sobre That Kali Episode con algo de desconcierto.

“Me parece extraño que no resolviéramos la historia de [Kali]. Yo diría que hay muchas posibilidades de que ella regrese … Estamos muy temprano en la tercera temporada y todavía estamos tratando de resolverlo “, explicó Matt Duffer. “Probablemente no se suponía que dijera que … Eso no es oficial, no fue un anuncio oficial, solo estamos trabajando en ello, solo para nuestra diversión … ¡por diversión!”

Siéntete libre de seleccionar el gif “Deal With It” de tu elección e insertarlo mentalmente aquí.

Hay algunas buenas noticias para los fanáticos preocupados de que la temporada 3 ponga el último clavo en la cordura de Will Byers: tendrá un merecido descanso cuando la oscuridad emerja de las sombras una vez más.

En una nueva entrevista con Glamour, el productor ejecutivo Shawn Levy confirmó que la tercera temporada encontrará al amable Will (Noah Schnapp) con su barbilla levantada.

“Vamos a darle un descanso a Will”, explicó Levy. “No vamos a someter a Will al infierno por tercera temporada consecutiva. Se ocupará de las cosas, pero no estará en el peor momento de la forma en que forzamos al increíble Noah Schnapp a jugar”.

De hecho, un nuevo tipo de mal estará en marcha en la temporada 3, y para aquellos que se preguntan si Chief Hopper y Dustin se verán obligados a lidiar con las consecuencias de estar expuesto a esa sustancia misteriosa al final de la temporada 2, la respuesta es extrañamente en forma de ‘no’:

“Se podría asumir eso”, dijo Levy, dirigiéndose a la continuación de la trama. “Pero probablemente terminarías equivocado. Vamos a tratar con fuerzas del mal que son nuevas”.

En cuanto a la creciente amistad entre Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo), espere más Mama Steve en la temporada 3. Definitivamente “obtendremos algo de acción de Steve / Dustin”.

La temporada 3 avanzará un año hasta 1985, así que espere un montón de referencias de Regreso al futuro.

“Incluso si quisiéramos saltar a la acción más rápido, no pudimos”, explicó Matt Duffer, “Nuestros hijos están envejeciendo. Solo podemos escribir y producir el show tan rápido. Van a ser casi un año mayores cuando comencemos a disparar la temporada 3 … [así que] te obliga a hacer un salto de tiempo “.

Renovación

En una entrevista con la revista New York Magazine, los creadores Matt y Ross Duffer confirmaron previamente que Netflix ya ha dado luz verde en la tercera temporada del programa. También revelaron que probablemente habrá una cuarta temporada que probablemente será la última del programa.

“Estamos pensando que será en cuatro temporadas y luego saldremos”, dijo Ross a NYM. “Solo tenemos que seguir ajustando la historia”, dijo Matt. “Aunque no sé si podemos justificar que algo malo les esté sucediendo una vez al año”.

Es verdad, después de tres años consecutivos de monstruos invadiendo la ciudad de Hawkins, Indiana, podría ser el momento de que los personajes armen sus tiendas en otro lugar.

“¡Tendrán que salir de esta ciudad!” Dijo Ross. “¡Es ridículo!”

Sin embargo, la confirmación oficial de la temporada 3 y solo de la temporada 3 puede ser reveladora, ya que hubo rumores en el pasado de que Netflix estaba pensando en filmar temporadas consecutivas para negar el poder de la pubertad sobre su joven y principal reparto.

Si bien Netflix es conocido por mantener sus números de audiencia en secreto, Nielsen estimó que la temporada 2 de Stranger Things atrajo a 15.8 millones de espectadores solo en los Estados Unidos en los primeros tres días después de su estreno el 27 de octubre, por lo que es un poco popular.