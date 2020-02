Fuentes cercanas a los ejecutivos han revelado que Stranger Things podría tener dos partes más

Luego del éxito obtenido por la tercera parte de Stranger Things, se confirmó la realización de la cuarta entrega, que al parecer se dividirá en dos partes.

Aunque hasta ahora se desconocen los detalles que abordará la historia se cree que las aventuras de los personajes se desarrollarán en un escenario diferente a Hawkins, según lo que se lee en su publicidad.

We’re not in Hawkins Anymore pic.twitter.com/HMIWzeF0iF — NX (@NXOnNetflix) September 30, 2019

Según informó el portal We Got This Covered, la última parte de Stranger Things se dividirá en dos temporadas las cuales estarán directamente ligadas aunque se promocionarán como diferentes entregas. Esto según fuentes cercanas a Netflix.

Recientemente se reveló a través del sitio Murphy’s Multiverse que Netflix se encuentra en la búsqueda de un nuevo actor que dé vida a un personaje llamado Ashe.

El rodaje de la cuarta temporada comenzó a principios de año y lo confirmaron los actores Millie Bobby Brown y Finn Wolfhard.

Lo único que se conoce acerca de la cuarta temporada es que el episodio cuatro se llamará The Hellfire Club.

El productor ejecutivo de la serie comentó a Entertainment Weekly qué tan probable es que exista una quinta temporada:

«Se escucharon corazones rompiéndose en la sede de Netflix cuando los Hermanos dijeron que cuatro temporadas parecían un final oficial. De repente recibí llamadas telefónicas de los agentes de nuestros actores. La verdad es que definitivamente vamos a pasar cuatro temporadas y existe la posibilidad de una quinta. Más allá de eso, me parece muy improbable”.

Aunque los detalles de la siguiente parte aún son desconocidos, recordemos que la tercera temporada terminó con el misterio de un estadounidense que era prisionero de los rusos, quien, según todos los pronósticos podría ser Jim Hopper.

