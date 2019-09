MERYL STREEP, GARY OLDMAN Y ANTONIO BANDERAS EN NUEVA PELÍCULA DE NETFLIX

¡Ningún país se salva de la corrupción y para denunciar se requiere valor e investigación!

The Laundromat está basada en un caso real de lavado de dinero conocido como los “Panama papers”. Específicamente en el libro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite, escrito por Jake Bernstein.

La protagonista será la reconocida estrella de hollywood Meryl Streep, bajo la dirección de Steven Soderbergh. La película “explora el mundo de los paraísos fiscales y las complejas estructuras financieras extraterritoriales a través de los ojos de los abogados panameños Jürgen Mossack y Ramón Fonseca”. Papeles interpretados por otras dos estrellas, Gary Oldman y Antonio Banderas.

Y como dato adicional sobre el tema te compartimos que según Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) la “firma de abogados homónima, Mossack Fonseca, estaba en el corazón de la investigación de los Papeles de Panamá 2016 del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación”.

[email protected] valientes que revelaron “cómo los políticos, las celebridades, los delincuentes y la élite global oscurecieron su riqueza y llevaron a cabo negocios cuestionables a través de negocios difíciles de tratar. rastrear empresas y paraísos fiscales”.

La misma Meryl hace hincapié en que esta película puede «ser muy muy divertida pero es muy importante». Tan solo porque “más de 350 periodistas de 80 países trabajaron juntos para descubrir secretos ocultos en un tesoro de 11.5 millones de archivos filtrados de Mossack Fonseca”.

https://twitter.com/iheartstreep/status/1168360045089886208?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1168360045089886208&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.icij.org%2Finvestigations%2Fpanama-papers%2Flaundromat-premiere-fun-movie-dirty-business-says-streep-and-soderbergh%2F

The Laundromat se estrenó el domingo en el Festival Internacional de Cine de Venecia, pero prepárate para el estreno vía streaming el 14 de octubre en la plataforma Netflix. Sin duda es una película que no puede pasar desapercibida.

Acá te dejamos el trailer oficial:

