Uno de ellos será dirigido por el director de Studio Ghibli, Hayao Miyazaki

El estudio japonés de animación Studio Ghibli declaró a través de un mensaje oficial de Año Nuevo que se encuentran produciendo dos nuevas películas.

Una de estas cintas será dirigida por Hayao Miyazaki, la cual será la primera que realiza desde su retiro; además han pasado varios años desde que la compañía de animación no lanza una cinta propia.

El largometraje a cargo de Miyazaki será de acción y fantasía, se titula Kimi-tachi wa Do Ikiru Ka (How Do You Live?) y está basada en la novela homónima de Genzaburo Yoshino.

Del segundo largometraje no se revelaron demasiados detalles pero se confirmó que ya se encuentra en producción.

Miyazaki ha dirigido 10 filmes con el Studio Ghibli entre los que destacan Mi vecino Totoro (1988), La Princesa Mononoke (1997), El Increíble Castillo Vagabundo(2004), Se levanta el viento (2013) y la ganadora al Óscar a Mejor Película de Animación El Viaje de Chihiro (2001).

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

En el mismo comunicado la compañía anunció otros proyectos que tiene preparados como el parque temático que planea inaugurarse en la ciudad japonesa Nagakute en el 2022.

También se planea la adaptación de Nausicaa del Valle del Viento a una obra de teatro kabuki. Adicionalmente la publicación ofreció condolencias a las personas afectadas por los desastres naturales en Japón el 2019.

Ninguna de las dos cintas tiene una fecha límite establecida, algo inusual en el trabajo del director y se sabe que han estado trabajando en ellas desde hace más de un año, sin embargo, no se tiene una fecha estimada para su estreno.

El estudio tenía el objetivo de que saliera antes de los Juegos Olímpicos de Verano 2020 en Tokio, pero al parecer saldrán hasta el 2021 o 2022.

Según i-D en octubre sólo se había terminado un 15% de la cinta, pues Miyazaki está avanzando un minuto por mes, esperemos que las producciones puedan ver la luz pronto.

Recordamos que el estudio abrió su catálogo para compra en versión digital en iTunes, Amazon Prime Video, entre otros; además HBO Max consiguió los derechos de transmisión en EUA de diversos títulos del estudio.

TE PUEDE INTERESAR

STUDIO GHIBLI LIBERA SUS PELÍCULAS PARA PLATAFOMRAS DE STREAMING

LAS PELÍCULAS DE STUDIO GHIBLI ESTARÁN EN STREAMING A TRAVÉS DE HBO MAX

¡ES TÚ OPORTUNIDAD! STUDIO GHIBLI ESTÁ CONTRATANDO

ENTÉRATE DE LAS NUEVAS NOTICIAS SOBRE EL PARQUE TEMÁTICO DEL STUDIO GHIBLI

LAS PRENDAS CON LOS PERSONAJES DE STUDIO GHIBLI