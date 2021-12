SUBASTARÁN EL TEMA “I WANT YOUR LOVE” DE DAVID BOWIE

David Bowie siempre seguirá en nuestra mente y corazones musicales, su obra continúa generando un gran interés ya sea en sus más fervientes seguidores o en las nuevas generaciones, tanto que sus creaciones siguen siendo subastadas, como es el caso de “I Want Your Love”.

Este tema fue grabado en 1965, cuando Bowie aún era adolescente y estaba en la banda The Lower Third, la primera agrupación donde participó el Duque Blanco. El tema fue escrito por John Dee y Jack Tarr, aunque obviamente, la subasta es para poder escuchar la voz del llamado Ziggy Stardust.

Shel Talmy fue el productor detrás de “I Want Your Love”, quien de hecho volvería a trabajar con David para sus primeros dos sencillos como solista, pero cuando éste utilizaba su apellido natal, Jones. Talmy ha participado también en algunos éxitos como “My Generation” de The Who, o “You Really Got Me” de The Kinks. Su prolífica carrera tuvo gran alcance durante los años 60.

De hecho, Shel ha ofrecido vender ocho grabaciones completamente inéditas del Starman, ya que considera que el material debería estar disponible para los melómanos. Por ello es que confesó que se encuentra negociando con las partes interesadas, incluidos los herederos de Bowie, aunque lamentablemente las conversaciones no han avanzado mucho.

Martin Hughes, encargado de subastar el tema, comentó que la persona que puso a la venta esta pieza, adquirió un archivo musical, en físico, de una de las editoriales más grandes del mundo, por lo que ha encontrado una serie de demos increíbles y temas inéditos de grandes artistas, como en este caso, David Bowie.

De acuerdo a Variety, “I Want Your Love” será subastada este jueves en la casa Wessex Auction Rooms, y su valor podría alcanzar desde las 8 mil hasta las 12 mil libras esterlinas, aunque esto es sólo una predicción, ya que el precio se podría elevar aún más.