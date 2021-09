Jet Tone Films, la compañía productora de Wong Kar-wai, está cumpliendo 30 años de su creación, y es por ello que el próximo mes de octubre sacará en subasta unos productos de la afamada cinta de inicios de siglo, In the Mood for Love, que puso al cineasta hongkonés en la mira de todo el mundo, más allá de las salas especializadas.

La casa de subastas Sotheby’s será la encargada de llevar a cabo esta venta de productos referente a la cinta que es considerada un pilar del cine asiático, tanto que fue aclamada durante su estreno en Cannes y que otorgó a Tony Leung el galardón a mejor histrión, siendo el primer actor de Hong Kong en recibir el premio.

El artículo más importante a subastar es un cortometraje titulado In the Mood for Love – Day One, que es un audiovisual con imágenes inéditas de aquella primera fecha de grabación de la película. En este corto podremos apreciar a Tony Leung y Maggie Cheung de forma diferente a lo que vimos en el filme. Kar- wai no recuerda a ciencia cierta cómo fue aquel primer día, sin embargo, recalca que su idea inicial fue puesta en acción aquel 13 de febrero de 1999.

“El primer día de cada película es como tu primera cita con un amor soñado, está lleno de temor y encanto, como si patinaras sobre hielo fino”.

Otra pieza de gran importancia será la chamarra de cuero en color amarillo que el actor Leslie Cheung utilizó en Happy Togheter, película de 1997, y que el fue diseñada por William Chang, uno de los vestuaristas más importantes de todo Honk Kong. Sotheby’s asegura que la Heartbreaker Tango – Yellow Jacket (nombre original de la prenda) está en perfectas condiciones, además, Kar-wai menciona que siempre ha conservado la chamarra porque es un símbolo de presencia inolvidable, de ternura, rebelión y soledad.

La subasta la complementan 30 artículos más, escogidos por el propio director hongkonés, destacando props, póster y fotografías plenamente certificadas para poder presumir con los amigos. “La mayoría de estos 30 objetos coleccionables jugaron un rol importante en mis cintas. Simbolizan las diferentes etapas de mi labor cinematográfica, de la producción a la exhibición. Incluso, un par de cosas son de mi colección personal”, declaró Kar-wai.

In the Mood for Love se ha mantenido en el gusto del público hasta nuestros días, ya que veinte años después, la cinta tuvo una restauración por parte de The Criterion Collection y L’Immagine Ritrovata. “Una flecha nunca vuelve a su arco, pero esta flecha se sigue disparando”. La subasta se llevará a cabo el próximo 9 de octubre y finalizará al día siguiente, es decir, el 10 del mismo mes.

