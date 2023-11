La electrizante noche de Suicidal Tendencies en House Of Vans

Suicidal Tendencies sacudió la House Of Vans en compañía de Us Against The World, Axpi y Síndrome. Durante tres horas, el enérgico sonido punk brindó una dosis de recarga a los espectadores quienes también presenciaron el arribo de Robert Trujillo, el bajista de la década de los noventa, a la función de Suicidal Tendencies en la segunda edición del «House Of Panx«.

La noche fue escalando en riffs violentos y mosh pit con la presencia de Us Against The World para calentar los motores de la pista y darle paso a la banda de punk rock que emergió de las profundidades del Estado de México, quienes sin pensarlo, entregaron al público al trance del tradicional círculo pit para celebrar sus 30 años de trayectoria.

Por otro lado, «El Abuelo del Rock«, Francisco Amaya la leyenda de Síndrome del Punk, demostró porque su legado en el punk sigue presente con las letras delirantes que levantaron el puño de los asistentes. Y con ello, dejaron el micrófono listo para el arribo al escenario de Suicidal Tendencies quienes coronaron la noche.

La media noche cobijó la presentación de la banda estadounidense tomó el escenario para festejar el segundo aniversario de «House of Panx» en un evento lleno de hardcore, punk, moshpit y un público plagado de euforia y energía. La agrupación tocó por poco más de una hora enviando a los asistentes a casa con la experiencia de ver tocar a Robert Trujillo en apoyo a su hijo Tye.

La participación de Robert Trujillo con Vans viene desde sus colaboraciones que desbordan creatividad dejando huella en el mundo del mundo del trash metal y la moda. Trujillo encarna la rebeldía musical con sus estruendosas líneas de bajo que rompen las reglas musicales, apegándose al espíritu «Off The Wall» de Vans.

¿Fuiste parte de esta celebración?