Suicidal Tendencies en México: House of Panx

El hardcore que derivó en el conocido thrash metal adoptado por la gran comunidad de skateboarding y con ello, alimentando la creación del skatepunk llega a la House Of Vans con la presentación de Suicidal Tendencies en México este 26 de octubre. Formada en Venice, California a principios de los ochenta, esta banda dejó claro que su apuesta era la polémica y el permanente deseo de incomodar, empezando por su nombre.

El nombre de esta banda ya se encuentra confirmado para el viernes tres de noviembre en la próxima entrega del Hell And Heaven Open Air 2023 pero para todos aquellos a los cuales no les será posible asistir, la House Of Vans ofrecerá un show gratuito que además, contará con la presencia del hardcore de Axpi, el punk rock de Us Against The World y el talento nacional de el Síndrome del Punk.

El registro se liberará el jueves 19 de octubre en punto de las 18:00 en la cuenta oficial de HOV. Es importante permanecer atentos a la liberación del mismo para poder alcanzar una entrada para ver a Suicidal Tendencies en México. Es importante destacar que el evento es únicamente para mayores de 18 con identificación oficial.

Suicidal Tendencies en México es una magnífica oportunidad para hacer uso de la nostalgia que nos mantiene vivos y recordar viejos momentos relevantes de nuestra existencia en compañía de la estridente fiesta que se espera para este jueves 26 de octubre en las instalaciones de la casa más famosa de la CDMX, la House of Vans.

Los horarios por banda ya fueron confirmados en redes para el magno evento que recibe a Suicidal Tendencies en México. Prevé los tiempos de traslado y acceso para que no te pierdas absolutamente nada de este gran festival que la House of Vans ha preparado: