Sunday Nobody: Los Cheetos preservados para el futuro

El arte contemporáneo resulta poco comprensible para algunos, insulso para otros e incluso inservible. Sin embargo, lo cierto es que permanece latente en el ojo público para su admiración o su repudio. Sunday Nobody lo sabe y ha echado mano de esta irreverencia para colocar su trabajo en las teclas de los internautas.

La última “ocurrencia” del artista memero de Estados Unidos fue sepultar una bolsa de Cheetos. No torcidos, no jalapeño. Flamin´Hot fue el sabor elegido de la botana para preservarla en resina y suspendida por cables dentro de un sarcófago de concreto de más de 3,000 libras. El extraño entierro se encuentra a las afueras de Seattle y tiene una placa con una instrucción clara para los próximos habitantes de la tierra: “Abrir en 10,000 años”.

El costo de la producción fue de 1,200 dólares y ha sido la última entrega de Sunday Nobody. Un diseñador de gráficos en movimiento de 28 años que labora en una agencia de publicidad en Seattle que ha preferido no ser identificado por su nombre real. Hace poco más de un año su trabajo llegó a las redes a través de proyectos laboriosos que se arraigan a la cultura del internet.

Sus redes sociales como Tik Tok e Instagram, suman ya más de 200,000 seguidores, lo cual resulta curioso al tener solo 10 publicaciones hasta la fecha que al parecer, han resultado lo suficientemente sustanciosas para enganchar a un público que actualmente consume y desecha estrellas del internet. Así es como Sunday Nobody, con dos especialidades en cine y arte, tras abandonar todo y posteriormente comprar herramientas para echar mano de la creatividad tiene notas y vistas alrededor de él.

Al ser un entusiasta comprador de herramientas, Sunday Nobody compró una máquina CNC para manipularla y programarla. Su primera entrega artística resultó en la transcripción de la totalidad de los diálogos de la película Shrek, misma que enmarcó para su hermanos y cuyo video obtuvo cinco millones de vistas. Pese a estos números, el trabajo de Sunday Nobody aún no tiene recompensa económica.

Aún con ello, el artista no pierde el entusiasmo y se encuentra satisfecho con el estado de su carrera artística sin galerías ni apoyos institucionales. Dado que su trabajo se centra en los memes, comprende que este parte de una generación que se pende de las cosas sin significado ni propósito.

Sunday Nobody sabe que el arte es efímero y más si se trata de algo, como él lo llama, arte de broma. Sin embargo, la trivialidad de su arte, sin duda le ha brindado el poder de convocatoria que tiene en sus redes sociales, al grado de saberse próximo a ser mencionado en la historia a través de los Cheetos guardados en su sarcófago.