SUPER BOWL: RECAP DE LA RONDA DE COMODINES NFL

Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Bucaneers / Ganador: Tampa Bay 31-15

Este quizá fue más disparejo del fin de semana pasado, los Eagles simplemente no pudieron contra los campeones del Super Bowl, para los que dudarán los Buccaneers mostraron su dominio desde el kickoff dominaron por completo el primer cuarto. De hecho Tampa Bay logró 137 yardas a la ofensiva en contra de 17 de Philadelphia. Ya para el medio tiempo Tampa iba a la delantera 17-0 y no solo se lució ofensivamente.

Curiosamente los Eagles que durante la temporada tuvieron un muy buen juego al correr la pelota con un promedio de 159.7 yardas en este partido solo lograron 95 yardas , la defensa de Tampa los frenó por completo. Tampa Bay intercepto también al QB de los Eagles dos veces este fue sin duda un debut muy malo en los playoffs para el QB de los Eagles Jalen Hurts. Así termino el juego para Tampa con una victoria muy fácil.

Pittsburgh Steelers @ Kansas City Chiefs / Ganador : Kansas City 42-21

Los Steelers no eran los favoritos en este partido de entrada ya se sabía que era un partido disparejo y para muestra bastaba ver la diferencia en cobertura puntos de 12.5 que favorecía a Kansas City.

El primer cuarto fue todo sobre la defensiva en ambos equipos la ofensiva fue casi inexistente, para el resto del juego los Chiefs encontraron su juego y comenzaron anotar a su antojo en contra de la defensa de los Steelers, que dicho sea de paso nunca lograron correr la pelota y menos pudieron proteger a su QB Ben Roethlisberger quien constantemente fue presionado por Kansas City lo que evito que lograra grandes jugadas.

Al final la ofensiva de los Steelers continuo intentando anotar en el Cuarto 4to pero no fue suficiente fue demasiado tarde Patrick Mahomes y la ofensiva de los Chiefs ya habían definido el juego por un enorme diferencia de puntos , el QB de Kansas City terminó con un récord de 404 yardas y 5 TD .

New England Patriots @ Buffalo Bills / Ganador : Buffalo Bills 47-17

Hubo mucha expectativa por este encuentro de la AFC este ya que se trata de rivales divisionales. La diferencia de puntos solo favorecía por 4 puntos a los Bills, todos esperábamos un juego cerrado pero eso estuvo muy lejos de lo que aconteció. Ni siquiera el genio del coaching Bill Belichick pudo salvar a este equipo de una paliza. Los Bills lograron 7 ataques ofensivos que culminaron en 7 TD que es algo raro de escuchar en juegos de playoffs.

La defensa de los Patriots simplemente sin respuesta al ataque de la ofensiva de los Bills, permitieron 482 yardas. El QB de los Bills, Josh Allen tuvo un juego impresionante pasó 5 TD y sin intercepciones. Solo 1 QB en la historia le había hecho eso a un equipo entrenado por Bill Belichick y ese QB fue Drew Brees en temporada regular en 2009 con los New Orleans Saints. Esta estadística es de buen augurio para los Bills ya que ese año 2009 los Saints ganaron el Super Bowl.

Las Vegas Raiders @ Cincinnati Bengals /Ganador: Bengals 26-19

Este fue un juego interesante en el Super Bowl los Raiders venían de ganar sus 4 encuentros anteriores incluyendo el thriller del fin de temporada contra los Chargers que sello su boleto a los playoffs contra los Bengals, quienes fueron creciendo a lo largo de la temporada y de ser el último equipo de su división hace un año crecieron hasta ser líderes de su división y ser anfitriones del juego de comodines.

La ofensiva de los Bengals se lució salió para empezar con 2 TD y 2 goles de campo en la primera mitad pero los Raiders querían permanecer en la lucha y gracias a un pase de 14 yardas que culminó en un TD del QB de los Raiders Derek Carr casi al final de la primera mitad la diferencia entre los Raiders y los Bengals era de solo 7 puntos.

La segunda mitad del juego ambos equipos jugaron bien defensivamente, la ofensiva de ambos equipos solo lograron dos goles de campo el partido termino 26-19 y los fanáticos de los Bengals se fueron complacidos con la victoria de su equipo después de 31 años, curiosamente los Raiders lograron 385 yardas a diferencia de los Bengals que tuvieron 308 sin embargo aquí la diferencia es que a los Raiders se le dificultó más anotar TD se tuvieron que conformar con goles de campo y fue lo que hizo la diferencia en este partido.

San Francisco 49ers @ Dallas Cowboys / Ganado: San Francisco 23-17

Este juego del Super Bowl se tornó muy extraño en el Cuarto cuarto. Después de que por 3 Cuartos los 49ers que eran el underdog mostraron que podían frenar a la ofensiva de los Cowboys y frustrar a su defensiva, al entrar al último cuarto San Francisco dominaba 23-7 , pero por alguna extraña razón comenzaron a depender para ganar el partido en el brazo del QB de San Francisco Jimmy Garoppolo y ¿cuál fue el resultado? Una intercepción que terminó en un TD de Dallas.

Posteriormente vino un gol de campo de los Cowboys con tan solo 6 puntos de diferencia de San Francisco, en el territorio de Dallas parecía que los 49ers habían conseguido el primer down en una corrida de Deebo Samuel pero el referee cuestionó la jugada por 4 pulgadas, intentaría SF ir por el primer down pero desafortunadamente hubo un castigo false start que los hizo retroceder 5 yardas.

Así los Cowboys tenían la oportunidad de ganar este juego sin embargo ya no tenían ni un solo tiempo fuera, si querían ganar Dak Prescott solo necesitaba realizar sus pases pero opto por correr la bola en su siguiente jugada, lo cual no fue buena idea para nada, logró llegar a la yarda 24 del territorio de los 49ers pero ya no tuvieron tiempo de lograr nada y con eso se dio por terminada su participación en los playoffs.

Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams / Ganador: Rams 34-11

Este fue el primer Monday Night de playoffs la expectativa era de un partido con un marcador muy alto ya que ambos equipos por lo regular anotan muchos puntos en la ofensiva. Los Cardinals necesitaban correr la pelota para ganar este juego, lo Angeles por su parte necesitaban minimizar sus errores evitar intercepciones de su QB Matt Stafford que en temporada regular suele ser tu talón de Aquiles. Desde el principio del juego podíamos ver a la defensa de los Rams energizada por el apoyo de sus fanáticos, complicando la vida al QB de Arizona Kyler Murray desde el principio.

La defensa de Arizona jugo bastante bien pero simplemente los Rams fueron superiores y con tantas armas a su favor, Arizona simplemente no pudo detenerlos. Los Angeles comenzaron jugando bien al primer periodo el marcador era 21-0 y vaya que si se defendió bien Arizona de lo contrario el marcador hubiese sido 35-0 a la primera mitad. Kyler Murray no dio su mejor partido, la mayoría de sus pases fueron incompletos, el colmo fue cuando a tan solo 3 yardas Murray lanzó un pase presionado y apanicado por los Rams que terminó en una intercepción por parte de David Long Jr de los Rams y termino la jugada en un TD.

Fue la intercepción para TD más corta en la historia de los playoffs del Super Bowl. Los Rams lograron ganar este juego con un buen balance en la ofensiva y en la defensiva ya que Stafford solo realizo 17 pases durante todo el juego.