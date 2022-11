Surge nuevo caso de abuso sexual por parte del líder de Arcade Fire, Win Butler

Apenas en agosto pasado, el medio Pitchfork dio a conocer que Win Butler, vocalista de Arcade Fire, estaba acusado de haber abusado sexualmente de 3 mujeres y una persona no binaria entre los años del 2016 y el 2020. Ahora, el mismo medio ha sumado un nuevo caso de acoso, abuso y coerción.

El día de ayer, una nueva persona que ha pedido se le llame por Sabina para ocultar su identidad, ha declarado a Pitchfork que mantuvo una relación sexual con Win por un tiempo aproximado de 3 años, donde alega que fue manipulada mediante conductas abusivas por parte del artista durante ese tiempo.

De acuerdo a «Sabina», esta relación comenzó cuando ella tenía 22 años, y se conocieron en el verano del 2015 en una fiesta organizada por el líder de Arcade Fire. Al paso del tiempo y haber intercambiado números telefónicos, Butler la invitó a tomar una copa y ella aceptó, dicho encuentro terminó con un beso sin consentimiento.

«Estábamos sentados y hablando probablemente de Simone de Beauvoir o algo así, y recuerdo que me alarmó que hubiera llegado a los besos«.

Ambos siguieron en contacto después de esa noche, y la relación entre ambos comenzó a tornarse meramente sexual y con un alto grado de insistencia por parte de Win Butler, quien siempre le daba vueltas o cambiaba la dirección de las charlas para regresar a las insinuaciones o el sexting. Además, Sabina comenta que fue presionada en diversas ocasiones por parte del cantante para que se fuera a vivir sola y pudieran tener relaciones sexuales sin problema alguno. «Fue una dinámica abusiva, fue realmente agresivo y sentí que no tenía que hacer lo que él decía, no me sentía muy cómoda con algunas cosas que me pedía».

La decisión de terminar la relación y cortar lazos definitivamente con Butler llegó hasta el 2018, una vez que se dio cuenta que la agresividad, la diferencia de edades, el abuso de poder y la manipulación emocional estaban cobrando factura a su salud física y mental.

«No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante, porque el único valor que tenía para él era realizar actos sexuales».

Sabina puntualizó que a pesar de romper relaciones con el integrante de Arcade Fire, éste continuó mandándole mensajes y fotografías sexuales sin que ella las pidiera.

Al momento, ni Win Butler o sus representantes han dado alguna respuesta a esta nueva acusación, mientras que las autoridades no han esclarecido los hechos en torno a las pasadas acusaciones, las cuales, fueron negadas en todo momento por el cantante, ya que afirmó que las relaciones fuera de matrimonio que tuvo con Regine Chassagne desde el 2003, fueron totalmente consensuadas.