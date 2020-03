ENTRE SURREALISMO Y GORE CON GAB BOIS

Gab Bois, es una artista canadiense, quien principalmente se inspira en la cultura exagerada donde actualmente nos desarrollamos. Su trabajo se ha popularizado porque ha desafiado los estándares tradicionales de la fotografía en todo sentido.

La joven, está particularmente interesada en la vida cotidiana: Gab toma un objeto absolutamente común, que usa a diario, y lo convierte en algo completamente nuevo.

El peculiar y pegajozo estilo de Gab

Entre sus creaciones nos encontramos con collares hechos de pretzels, zapatillas con tacones hechos de tenedores o cigarrillos, comida como cosas de uso personal, burbujas de todos los materiales posibles, etc.

Los artículos aburridos inesperadamente se vuelven sorprendentes.Ya que las fotografías son contundentes.

A veces grotescas, y son parte de un imaginario específico que desactiva y hace artículos más auténticos, con una carga elegancia.

Los temas favoritos de esta artista son la comida, la ropa y los dispositivos tecnológicos, siempre, siempre van relacionados con su cuerpo, que es el verdadero lienzo de su trabajo.

La artista ha tenido varias publicaciones, on line destacan sus colaboraciones con It’s Nice That, Vogue, Dazed, i-D y Colossal.

E impresas: Leste Magazine Issue 8, Ordinary Tampon, C41 Issue 9 + Cover (Milan, Italy), WWD Beauty Now August 2019, Ordinary Toilet Paper, Based Istanbul Issue 32 (Turkey), Go Out Issue 66 (Geneva, Switzerland) METAL 40 (Barcelona, Spain), Cosmopolitan April 2018 (Germany), entre muchas más.

También ha sabido moverse y colocarse en un gran variedad de exposiciones, como: House Party SOLO EXHIBITION, Mural Festival (Montreal, Canadá 2018) y À Table! Launch Party Exhibition, Musée Pointe-à-Callière, (Montreal, Canadá 2019).

La joven apasionada por el arte comenzó por ese camino durante la secundaria, ya que pasaba horas en Tumblr.

Con el tiempo, Gab se dio valor de compartir su trabajo original, el cual se volvió viral, lo que la hizo ganar más de 50k seguidores en un año. La plataforma principal para su trabajo es Instagram.