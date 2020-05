Una de las corrientes dentro del arte que más atraen al ser humano es el surrealismo. Ya que solemos identificarnos con varias de sus propuestas y sus principales representantes, hablaremos acerca del famoso Joan Miró. Un artista que sigue causando controversia para los estudiosos de la pintura, a quiénes sigue dividiendo en opiniones y posturas respecto a su técnica.

El surrealismo inició como movimiento artístico en 1920, cuando artistas como Salvador Dalí, Max Ernst, Man Ray, Joan Miró e Yves Tanguy propusieron cierta técnica que revolucionó la pintura. El automatismo, un movimiento pictórico que parte del hecho de que se puede crear a partir de todo. El centro que rige esta técnica es solamente la creatividad del sujeto; André Breton y algunos escritores franceses fueron el parteaguas para su experimentación, tomando también como base el dadaísmo.Gracias a dicha libertad creativa que ofrecía el automatismo, aparecieron el cubismo, el expresionismo y el postimpresionismo. Vertientes a las que los artistas se aferraron para la creación de sublimes obras de arte.

Joan Miró i Ferrà, es uno de los máximos representantes del surrealismo. Fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español. En sus obras logró plasmar su fuerte interés por el subconsciente,mezclando su cultura y tradiciones de Cataluña.

A continuación te mostramos algunas de las mejores pinturas de Joan Miró, que van desde sus primeros pasos hasta las formas que forjaron sus trabajos finales.

Su obra es identificada principalmente por las pinturas abstractas y la paleta de colores primarios utilizada Además de su característico estilo que raya en lo onírico e infantil.

«Intenté plasmar las alucinaciones que me producía el hambre que pasaba. No es que pintara lo que veía en sueños, como decía Breton y los suyos, sino que el hambre me producía una especie de tránsito parecido al que experimentaban los orientales».