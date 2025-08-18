SZA y Vans: Una colaboración histórica para la marca y lanzan nueva colección

En un movimiento que fusiona la música, la cultura y la moda, Vans ha nombrado a la superestrella del R&B, SZA, como su primera directora artística. Este acuerdo de varios años posiciona a la artista en un rol de liderazgo creativo y también promete una etapa de innovación y colaboración.

Según un comunicado de prensa, el rol de SZA le permitirá «reimaginar próximas campañas y cocrear colecciones de productos exclusivos que fusionen su visión única con el espíritu creativo y juvenil de la marca». Este nombramiento marca una nueva etapa en la estrategia de Vans. Que busca conectar de manera más profunda con su público a través de una figura que encarna la esencia de la marca.

La nueva colección por SZA para Vans

En su propia declaración, la cantante SZA expresó su entusiasmo y su conexión personal con la marca. «He estado usando Knu Skools y otros estilos durante años; siempre han tenido una filosofía con la que me conecto», afirmó la artista. Su objetivo es «mostrar que la alegría, la comunidad, la creatividad y la moda siguen siendo intersectoriales. Que la humanidad, la cultura y la conexión siguen siendo los puntos de acceso». Esta visión resuena con la filosofía de Vans, que busca ir más allá del calzado para convertirse en un emblema de la autoexpresión.

El acuerdo entre SZA y Vans no es una simple colaboración, sino una asociación profunda. El primer trabajo de la artista en este rol ya ha visto la luz, con una serie de fotografías capturadas por Sophie Jones. Donde el modelo monocromático Knu Skool es el protagonista. Para SZA, la conexión con Vans va más allá de la moda; es una relación natural y duradera, a diferencia de sus dos colaboraciones previas con Crocs en 2022.

Con este rol, SZA sigue los pasos de otras figuras influyentes de la música que han dejado su huella en el mundo de la moda. Como Rihanna, quien fue directora creativa de Puma en 2014, y Beyoncé, con su exitosa asociación con Adidas entre 2019 y 2023. La artista llega a Vans en un momento de gran éxito profesional. Tras alcanzar el número uno con «luther» junto a Kendrick Lamar y lanzar la edición deluxe de su aclamado álbum SOS, titulado LANA.

Vans define la asociación de manera contundente: «En SZA vemos la esencia de Off the Wall». Una declaración que subraya la posición de la artista como un puente entre la música, la cultura y la moda, prometiendo un futuro lleno de creatividad compartida y campañas que capturarán la atención del mundo entero.