Talleres Libres del Chopo: Inscríbete a los cursos multidisciplinarios de la UNAM

Si buscas un espacio para despertar tu creatividad y sumergirte en el aprendizaje colectivo, los Talleres libres del Chopo de la UNAM son la oportunidad perfecta. A partir del miércoles 30 de julio y hasta el miércoles 20 de agosto de 2025, puedes inscribirte en una propuesta educativa que se ha consolidado por más de 40 años como un referente de la educación no formal en la Ciudad de México. El inicio de clases está programado para el lunes 25 de agosto, y la variedad de disciplinas promete algo para cada interés.

Estos Talleres libres del Chopo, impulsados por el Museo Universitario del Chopo, se distinguen por su enfoque multidisciplinario y crítico. No son solo cursos, sino espacios de encuentro y experimentación donde los participantes, guiados por agentes culturales, exploran distintos campos del conocimiento y las artes. Su filosofía, que parte de la experiencia y los intereses de los participantes, busca conectar con las problemáticas del presente a través de la creación personal y grupal, generando un ambiente de reflexión conjunta que enriquece a toda la comunidad.

La oferta de los Talleres libres del Chopo es tan amplia como diversa, diseñada para encender cualquier pasión. Si te inclinas por las artes visuales, podrás explorar desde las artes plásticas para adultos hasta el fascinante mundo de la cerámica o el dibujo, que se enfoca en el arte del primer esbozo. Para quienes buscan movimiento y expresión corporal, hay opciones como danza contemporánea, ritmos latinos, salsa cubana, o el innovador taller de Vogue: cuerpos en resistencia.

La programación de los Talleres libres del Chopo se adapta a cada etapa de la vida, con opciones pensadas para cada público. Para los más pequeños, el área de Infancias ofrece talleres como Artes visuales para infancias y Laboratorio escénico, fomentando la creatividad desde una edad temprana. En contraste, la sección de Adolescentes, jóvenes y adultos abarca desde prácticas de bienestar como Yoga restaurativo y Bioenergética, hasta exploraciones intelectuales como Escritura creativa y periodismo cultural o el Laboratorio Kafka 2.0. Sin importar tu edad, hay un espacio para ti.

Una de las grandes ventajas de los Talleres libres del Chopo es su accesibilidad. No se requiere contar con conocimientos especializados en ninguna de las áreas; lo único que se necesita es interés y entusiasmo por aprender y compartir. Es importante saber que, para garantizar una experiencia de calidad, los grupos se abrirán únicamente si se cuenta con un cupo mínimo de 10 personas. Esta información y otros detalles cruciales, como los descuentos disponibles, se pueden consultar en la página oficial del museo.

Para inscribirte a los Talleres libres del Chopo, es fundamental que visites la página oficial del Museo del Chopo durante el periodo de inscripciones. Ahí encontrarás todos los pasos a seguir, el listado completo de talleres, así como los horarios y costos. La plataforma te guiará a través de un proceso sencillo para que no pierdas tu lugar en esta experiencia formativa única. Elige el taller que más te apasione y prepárate para un ciclo de creación y descubrimiento.

No dejes pasar esta oportunidad de formar parte de una tradición que ha marcado a generaciones de creativos. Los Talleres libres del Chopo representan una forma dinámica y participativa de acercarse al arte y la cultura, aprendiendo de manera colaborativa y reflexiva. Inscríbete, descubre una nueva pasión y sé parte de esta comunidad que busca transformar el aprendizaje en una experiencia viva.