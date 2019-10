TAME IMPALA ANUNCIÓ THE SLOW RUSH, SU NUEVO ÁLBUM

Luego de 4 años sin saber sobre este proyecto, Tame Impala anunció su nuevo disco titulado The Slow Rush que saldrá el próximo año 2020.

Este año la banda australiana nos ha presentado varios adelantos como los sencillos «Patience» y «Borderline», con los que se dio pie a los rumores del nuevo disco que ahora sabemos es una realidad. Aunque no sepamos la fecha exacta sobre cuándo llegará el material completo a plataformas digitales.

En una entrevista con Huck magazine, Kevin Parker se sinceró sobre distintas cuestiones tanto personales como profesionales y es en esta donde podemos tener una visión de lo que viene para Time Impala.

A continuación traducimos algunas de las preguntas y respuestas de Kevin Parker sobre su proceso creativo publicadas en Huck magazine:

¿Cómo ha impactado el éxito su ventana a la creatividad?

«Al principio, solo solía hacer música para mí. Lo haría en mi habitación sabiendo que nadie lo escucharía excepto yo … y tal vez mis amigos. Tuve ambición; Soñé con todo el mundo escuchándolo. Pero tener éxito, por definición, significa que ahora hay muchas personas que lo anticipan. Eso cambia el proceso creativo porque ya no siento que lo estoy haciendo solo para mí. Lo estoy haciendo para todos. Pero es imposible tener cambios en la vida sin que cambie la música de todos modos, ya sea el éxito, dónde se encuentra geográficamente o con quién se junta».

«Cuando estás en la cima, es como si trataras de aferrarte a todo. Esa sensación de tratar de mantener todo en su lugar es extremadamente sofocante. Parece que si das un paso equivocado, lo perderás todo «.

¿Entonces crees que quemarte significa que has hecho un buen trabajo, de alguna manera?

«Creo que es esencial. Bueno, tal vez no para todos … pero es para mí. Especialmente porque solo soy yo quien lo hace. Si Tame Impala fuera 10 personas diferentes: una banda de cinco integrantes, un productor, un ingeniero de mezclas y un par de compositores o algo así, obviamente, la carga se compartiría … Pero no sería Tame Impala, y yo creo que mis fanáticos se darían cuenta de eso. Ellos dirían, ‘Oh, este no es completamente él’. Así que este es el sistema en el que me he respaldado y estoy de acuerdo con eso».

El anuncio del álbum llega al final de un nuevo video publicado en el website oficial de Tame Impala. El clip de 90 segundos presenta a Kevin Parker trabajando dentro de su estudio e incluye música que aparentemente pertenecen a su nuevo material de larga duración.

El video también muestra a Kevin Parker llegando al mar para tomar inspiración. Se sabe que el estudio del músico fue víctima de los incendios de California hace unos años y seguramente este nuevo disco estará lleno de simbologías.

Por el momento esperamos que la agrupación continué lanzando nueva música y que pronto sepamos la fecha exacta en la que escucharemos completo este material con el que seguramente saldrán de gira.

