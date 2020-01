Tame Impala regresa a México para su concierto más grande hasta la fecha

Kevin Parker y su agrupación regresan a nuestro país luego de una exitosa presentación en el festival Corona Capital Guadalajara.

La cita es este 19 de Marzo del 2020 en el Foro Sol y contará con la participación de dos bandas invitadas: MGMT y Clairo.

«The Slow Rush» es el nombre del nuevo disco y los sencillos «It Migh Be Time» y «Borderline» se lanzaron hace unos meses.

Este proyecto de Parker que inició en 2007 con un álbum titulado, Innerspeaker , que fue certificado oro en Australia y bien recibido por la crítica.

Actualmente, Tame Impala goza de un importante momento profesional, posicionándose como uno de los artistas, que aún conserva su esencia orgánica, más escuchados de Youtube.

PRECIO

General A: $1,680 // General B: $780 // Verde A: $1,980 // Naranja A: $1,280 // Verde B: $980 // Verde C: $480

