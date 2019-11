TARANTINO CONFIRMA SU DÉCIMA PELÍCULA

Después del éxito obtenido por Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino ha confirmado que sí habrá una décima película, luego de que algunos rumores señalaran que la novena cinta estrenada en el Festival de Cannes sería la última.

La declaración sucedió durante una sesión de preguntas y respuestas para BAFTA: A Life in Pictures.

“Habrá una décima, sí. No tengo idea de lo que será. Será un poco más adelante”.

Tarantino también de habló de cómo fue el proceso creativo para la realización de Once Upon A Time in Hollywood.

«Normalmente, cuando termino un guión comenzamos a producirlo. Cuando terminé ‘… Hollywood’, no estaba listo para comenzar. Parte de la razón por la que no estaba listo para comenzar fue porque estaba realmente conectado a la escritura en ese momento. Así que terminé Once Upon a Time in Hollywood, terminé ese guión, lo puse a un lado y luego escribí una obra.»

Por el momento confesó que se enfocará en otros proyectos que lo mantendrán ocupado, por lo que no preparará su próxima película pronto, Tarantino señaló que trabajará próximamente trabajará para la televisión y el teatro, además planea lanzar un libro en 2020.

«… escribí una serie de televisión de cinco episodios. Y ahora mismo estoy escribiendo un libro electrónico y espero terminar en tres meses. Así que espero que para marzo tengamos la idea de que tal vez termine con el libro, y luego, teóricamente, tal vez haga la obra, y luego teóricamente haga el programa de televisión, y para ese momento tal vez piense lo que haré para la décima película.

Así que, aunque la próxima película tarde en realizarse, habrá que estar al pendientes de los detalles de su nueva mini serie.

TE PUEDE INTERESAR:

ESCUCHA EL SOUNDTRACK DE ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD DE QUENTIN TARANTINO

EL DOCUMENTAL DONDE ESTÁN [email protected] MÁS CREATIVOS: BOWIE, LYNCH, TARANTINO, BJORK

QUENTIN TARANTINO EN PORTADAS DE LIBROS VINTAGE

10 GIFS PARA CELEBRAR LOS 56 AÑOS DE QUENTIN TARANTINO

MIRA LAS PELÍCULAS QUE INSPIRARON A QUENTIN TARANTINO PARA SU ÚLTIMO FILM