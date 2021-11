TARANTINO SUBASTARÁ ARTÍCULOS Y ESCENAS INÉDITAS DE PULP FICTION

Todos sabemos que Pulp Fiction se encuentra en el rango de favoritos en el estante de cualquier persona que se jacte de ser cinéfilo, porque siendo sinceros, pasan y pasan los años y siempre que se quiere abordar el cine de los años 90 se debe mencionar la cinta.

Para muestra de la gran importancia que tiene esta cinta en el mundo, basta ver a los fans de la misma y del trabajo de Tarantino sacar sus ahorros para la subasta de productos NFT (Non Token Fungible) que está próxima a realizarse y de la cual tendremos escenas inéditas y cortes que jamás han visto la luz de los Tiempos Violentos, como se le llamó en Latinoamérica.

El propio Tarantino fue quien informó sobre el material que se estará subastando en siete paquetes de NFT’s. Aunque al momento no se ha especificado qué incluirá cada pack, se se tiene conocimiento que vendrán escenas exclusivas, inéditas, extractos del guión original y comentarios de Tarantino sobre Pulp Fiction.

De acuerdo al comunicado oficial, el cineasta mencionó que estos contenidos servirán para revelar secretos de la película además del propio Quentin. Lo que sí dejó en claro es que solamente la persona que gane la subasta de los NFT’s será la que podrá ver dichas escenas. Claro, se refiere a que no las podrá andar pasando pero sí podrá reunir a sus amigos para que las vean, tampoco te asustes.

Lo que llama la atención de esta subasta es que no se tiene pleno conocimiento de todo el contenido del lote, si no se mantiene como algo “secreto”, pues aunque se diga que traen escenas nunca antes vistas, no se sabe a qué parte de la película pertenecen. Por lo que será una total sorpresa para aquella persona que puje más por el lote.

Tarantino realizará esta subasta con Secret Network, quienes almacenarán todo el material a través de un sistema blockchain y así asegurar que solo aquel ganador de los NFT’s sea quien pueda disfrutar de los productos que éste incluya.

“Estoy emocionado de presentar estas escenas exclusivas de ‘Pulp Fiction’ a los fans… Secret Network y Secret NFT brindan un mundo completamente nuevo para conectar fanáticos y artistas y estoy encantado de ser parte de eso”.

La subasta se llevará a cabo en este noviembre, aún no tiene fecha establecida pero puedes visitar el sitio OpenSea para estar al pendiente. Por cierto, en dicha página ya se han realizado otras ventas relacionadas al arte de Tarantino, por lo que no hay pierde.

