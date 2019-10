¿LOS TATUAJES SON UNA OBRA DE ARTE?

La existencia de los tatuajes es algo de lo que se tiene constancia desde hace miles de años y en una gran variedad de culturas; se sabe que la primera persona a la que se le encontró un tatuaje fue encontrada en los Alpes italianos y vivió hace más de 5000 años, aproximadamente.

Otro registro que se tiene de personas tatuadas proviene de momias que datan de hace 2000 años, estos cuerpos contenían marcas en distintas partes del cuerpo con figuras que eran principalmente líneas y puntos bastante simples.

Se sabe que en aquella época algunas poblaciones usaban los tatuajes como modo de imponerse y ocasionar miedo, sin embargo, en el transcurso de la historia ha ido cambiado la manera en la que se ven y se realizan los tatuajes.

En las últimas décadas se ha convertido en una práctica bastante común, lo que ha ocasionado que la sociedad vea y entienda distinto las características de los tatuajes, además esta actividad ha ido ganando su profesionalización.

Ante el auge que ha ido ganando con el paso de los años, existe un debate en torno a si esta actividad debe ser considerada arte.

El arte nace de la necesidad de expresar algo, y puede llevar a generar sentimientos en los espectadores que lo miran, que lo oyen y que lo presencian. Sin embargo, con el paso de los años definir lo qué es el arte y cuáles son los límites de lo artístico se ha convertido en una tarea complicada, es por ello que existen defensores y detractores de la idea del tatuaje visto como un concepto artístico.

Actualmente es común ver como personas provenientes de los campos de las artes plásticas y visuales han tomado el camino de tatuadores porque encuentran en esta actividad un modo de expresión artística, para ellos el cuerpo es como el lienzo, con una gran dificultad añadida, pues una vez que trazas una línea no puede ser eliminada.

Hay personas que no lo consideran arte porque en ocasiones las realizaciones resultan ser simples copias o reproducciones de diseños masivos y genéricos, sin tener la marca personal del artista o de algún otro creador.

Partiendo de esta característica, ¿en qué momento los tatuajes se convierten en arte?

Existen personas que consideran que si un diseño es personal y la obra que realizó es única, entonces se puede comenzar a hablar de arte; otra de las características artísticas sería que el tatuaje signifique algo para el creador del diseño, ya sea el tatuador o el portador de la obra.

Para algunos, la idea de que la obra realizada en el cuerpo provoque un sentimiento, aunque sea algo individual, es el primer paso para considerarlos arte.

No todos los tatuadores pueden ser considerados artistas, para algunos, aquellas personas que se han ganado popularidad debido a su estilo y su manera de plasmar su obra, son lo que se distinguen del resto.

Otra de las características artísticas de los tatuajes, es la formación por parte de los realizadores; del mismo modo que en la pintura o la escultura, existen diversas técnicas, las cuales se aprenden debido a su previa formación artística, la observación, el aprendizaje de otros tatuadores, la experiencia y por supuesto el talento.

No todos los artistas realizan sus obras de la misma manera y cada uno va desarrollando su estilo y su manera de impregnar sus ideas.

Un último punto del debate es que los tatuajes están condenados a desaparecer con el portador de la obra, por lo que no pueden ser considerados arte, y las manifestaciones artísticas permanecen, sin embargo, la danza, el teatro o el performance tampoco permanecen plasmados, ¿desde dónde partimos para determinar lo artístico?

Existe una organización llamada National Association for the Preservation of Skin Art que se dedica a remover los tatuajes de personas muertas y exhibirlas como obras, aunque algunas las entregan a los familiares, esto con el permiso de la persona tatuada.

La manera en como vemos y consumimos los tatuajes en el presente puede hacer que en un futuro este tipo de propuestas sigan creciendo y que los artistas de la piel tengan propio espacio en la historia del arte.

Y tú, ¿qué piensas? ¿Consideras que los tatuajes deberían de ser añadidos a las categorías artísticas? ¿Los tatuajes son arte?

Fuentes: CC y El colombiano

