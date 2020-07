TODO SOBRE LA TEMPORADA 2020 DE LA MLB

Entrenamientos de primavera 1 de julio, inicio de temporada 23 de julio

Después de un interminable estire y afloja cuando no era por el salario de los jugadores, era por su seguridad, o por lo extenso de la temporada en este 2020 parece que finalmente la MLB Major Legue Baseball y la MLBPAThe Major League Baseball Players Association por fin llegaron a un acuerdo, la temporada será de 60 partidos.

No es un secreto que el Covid-19 ha dañado tremendamente a cada deporte profesional. La MLB en específico sin las ganancias de lo que representan las entradas de los fans a los estadios, no son la excepción y eso impacta directamente en el salario de cada jugador.

Anteriormente a la pandemia los salarios iban desde $536,500.00 dólares hasta 36 millones de dólares ahora la caída fue tan severa que los salarios van de $208,704.00 dólares hasta un salario de $13.3 millones de dólares para una súper estrella.

Los entrenamientos de primavera comienzan al inicio de julio durarán 3 semanas, todo encaminado para que la temporada comience oficialmente a finales de mes, el 23 de julio. No obstante, hay que estar atentos ante cualquier cambio de fechas todo depende de que tan bien se contenga el virus en los siguientes días. Justo hace un par de días por lo menos 7 jugadores de los Philadelphia Phillies dieron positivo a un examen de coronavirus.

Esta temporada habrá algunos cambios en las reglas del juego. El bateador designado será el mismo en ambas ligas, de tal forma que los lanzadores no serán utilizados como bateadores. Si el partido va empatado después de 9 innings, se permitirá tener un corredor en 2da base. Con esta regla esperan que los juegos duren menos tiempo y definitivamente se usará menos el bullpen de cada equipo.

Aunado a esto van otras reglas de higiene como no chocar las manos, nada de escupir, nada de masticar tabaco, ni lamer los dedos al lanzar la pelota, para eso se permitirá que traigan consigo un trapo húmedo los lanzadores. Los jugadores tendrán que llegar con sus uniformes y no podrán ducharse en los vestidores. Jugadores y personal se someterán a pruebas de Covid con regularidad, hay muchas otras reglas pero esto nos da un panorama general de que ya no hay ningún regreso a la normalidad, hay una nueva realidad.

A pesar de que vamos a tener una temporada con 102 juegos menos que en una temporada regular, si podremos ver a los rivales divisionales enfrentarse como dicen head to head 10 veces.

Es verdad que habrá menos juegos pero podemos esperar excelentes juegos entre rivales históricos como los New York Yankees y los Boston Redsox, St Louis Cardinals y los Chicago Cubs o los Washington Nationals vs. los Philadelphia Phillies. Con una temporada tan corta de 60 juegos cada equipo intentará empezar ganando sin margen de error a fin de ser uno de los 10 equipos que lleguen a los playoffs.

Mientras que equipos como los New York Yankees y los Angeles Dodgers son los favoritos para la Serie Mundial este temporada corta abre posibilidades de que un equipo como los San Diego Padres o los Chicago Whitesox o cualquier otro equipo con suficientes ganas de ganar se cuele en la pelea durante los 15 o 20 juegos rumbo a los playoffs.

No cabe la menor duda, la temporada MLB 2020 será inédita y como ninguna otra, esperemos lo inesperado. No importa cuál sea tu equipo, este año cualquiera tiene la posibilidad.