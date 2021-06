TODO SOBRE LA TEMPORADA 3 DE «ONE PUNCH MAN»

Necesitamos más noticias sobre One Punch Man y su tercera temporada porque ha dejado a los fans esperando por dos años aproximadamente. Se trata de la web comic de acción y comedia japonés, creado por el artista One en 2009, actualmente una de las más populares a nivel mundial. El anime hasta la fecha cuenta con un total de 2 temporadas y cada una cuenta con 6 episodios que suman un total de 12.

Recordemos que la historia se centra en Saitama, un superhéroe calvo y extremadamente fuerte que vive aburrido por que ha derrotado a todos los monstruos y villanos, por lo que siempre busca a un oponente digno de su poder.

Su adaptación a serie de anime fue emitida por primera vez en Japón en 2015. La segunda temporada, fue lanzada en 2019 y desde entonces los fanáticos siguen esperando su continuación. Una de las causas, se debe a que la segunda temporada dejó mucho que desear y no terminó de cumplir las expectativas. Se ha mencionado también que todavía falta encontrar un estudio de la altura del trabajo de Madhouse y su primera temporada, ya que la segunda a cargo de J.C.Staff quedó fuera definitivamente de las opciones.

Las especulaciones siguen y se supone que la temporada 3 de One Punch-Man podría llegar probablemente a mediados del 2022. Oficialmente no ha sido confirmada la noticia de que haya comenzado ya su producción, o algo por el estilo. Pero de que habrá una nueva temporada es seguro, tarde que temprano la publicación llegará. Cabe mencionar que uno de los obstáculos más grandes para la producción de la serie fue la pandemia. Ya que el mundo se paralizó y por ende varios proyectos quedaron suspendidos en el aire; no entremos en pánico que pronto volveremos a ver al buen Saitama.

En cuanto a la trama, las teorías siguen y varias aseguran que Saitama está por enfrentarse a grandes desafíos, pues los monstruos vienen más fuertes y preparados que nunca.

¿Significará esto que por fin alguien vencerá a nuestro querido protagonista? Por ahora tienes tiempo de ponerte al corriente con la serie y maratonear con las 2 temporadas en la plataforma de confianza: Netflix.