Esta por estrenarse la nueva temporada de Rick and Morty, serie animada de Adult Swim, muy pronto la podremos ver en pantalla. Los encargados de esta serie compartieron a través de sus redes sociales una imagen que parece indicar que tendremos un Morty un poco malvado.

Los creadores de Rick and Morty compartieron la imagen de diversos rostros, siendo el de Morty el que resalta, donde se ve bastante malvado. Eso lo podremos ver en la cuarta temporada que se estrenará en noviembre.

En su twitter compartieron un avance con la descripción «blanco y negro y miedo por todos lados».

Black and white and dread all over. @adultswim pic.twitter.com/b4ytmXpt6o

