Las industrias automotrices son de las más competitivas y polémicas, sobre todo cuando hablamos de temas relacionados a la contaminación ambiental. En medio de sectores conflictivos como este, encontramos posturas interesantes en pro de contribuir al medio ambiente como la de TESLA por extraño que parezca.

El creador y fundador de Tesla Motors, Elon Musk, hace un par de meses liberó sus patentes con el objetivo de ayudar a combatir el cambio climático. Este multimillonario publicó un post en el blog de la compañía donde afirma que su meta siempre fue “acelerar la llegada del transporte sustentable”:

Por medio de su Twitter, también explicó que no quiere que su competencia sean los fabricantes de autos no eléctricos, sino los autos existentes y la dependencia a los hidrocarburos de la industria automotriz actual. Acá el tuit con meme y todo ⇓

All our patent are belong to youhttps://t.co/HPK5R5UMS6 pic.twitter.com/t99riofeCI

— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2019