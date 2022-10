The Art of Banksy: Without Limits, la muestra no autorizada llega a la CDMX

Banksy, el artista urbano que ha fascinado al mundo con sus stencils, graffitis y un sin fin de obras transgresoras con temas como los derechos de los animales, la migración, política, críticas hacia la corona inglesa, y últimamente sobre el coronavirus, llegará a México gracias a la exposición The Art of Banksy: Without Limits.

Esta muestra no autorizada, que rinde tributo al autor de obras como Ballon Girl, Bomb Hugger o el parque temático Dismaland (una versión no apta para niños de Disney), le ha dado la vuelta al mundo, pues se ha presentado en Estados Unidos, Europa, Asia y varias ciudades de América Latina hasta que por fin llegará a la Ciudad de México este mes de Octubre.

Así es, para todos aquellos que no han podido ver un original del artista británico, The Art of Banksy: Without Limits es la exposición idónea para tener de cerca las recreaciones enigmáticas del llamado «terror de Inglaterra». De acuerdo a AFP News Agency, esta presentación consta de más de 170 obras, murales y esculturas, entre originales y réplicas, impresiones. Además, contará con 40 intalaciones que te harán vivir el espíritu callejero y el mensaje de Banksy.

Esta edición de The Art of Banksy: Without Limits se ha diseñado para ajustarse al recinto mencionado y se compondrá por más de 170 muestras del trabajo del mítico artista. Fotografías, murales, esculturas, impresiones… en fin, un montón de reproducciones en diferentes presentaciones son las que nos permitirán entender de primera mano por qué Bansky es uno de los nombres más importantes -sino el que más- en el ámbito del arte callejero de la historia. También se podrá apreciar un documental sobre el artista para tener una visión completa del mismo.

En un dato curioso, algunas de las réplicas fueron realizadas por Desastre, un colectivo mexicano de artistas, y que quizá fueron un aliciente para que The Art of Banksy: Without Limits llegue al antiguamente conocido Distrito Federal.

Por último, como pusimos párrafos arriba, la exhibición no cuenta con la autorización de Banksy, quien ha puesto en su sitio web que no está involucrado en la muestra, además que ésta se realiza sin su conocimiento o participación, por lo que pide explícitamente que sea tratada como tal, unas cuantas representaciones.

¿Dónde, cuándo y qué costo tiene The Art of Banksy: Without Limits?

La inauguración de esta exhibición será el próximo 15 de octubre, y el lugar elegido para montar la muestra es el Antiguo Hotel Reforma, sí, ese que se encuentra junto al Senado de la República. Los boletos para acceder a The Art of Banksy: Without Limits, se podrán adquirir a través de Ticketmaster y son de precios variables dependiendo el día y hora al que acudas.

Horarios y precios

Lunes a viernes (11:00 – 17:00) en $250.00

Lunes a viernes (17:00 – 21:00) en $300.00

Sábado y domingo (11:00 – 21:00) en $350.00

Cabe destacar que existe un descuento del 10% para menores de edad, de entre 5 y 16 años, así cómo para las personas mayores de 65 años. Igualmente, si acudes en un grupo de 10 o más personas, obtendrás un descuento del 20%.