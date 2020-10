CONOCE LA NUEVA ENCICLOPEDIA DE THE CURE

Hace unos meses, Robert Smith anunciaba la salida del próximo disco de The Cure. Antes del estreno, la banda compartió el lanzamiento de su su propia enciclopedia, llamada: Curepedia: De la A a la Z de The Cure.

Este proyecto fue hecho por Simon Prince, un escritor que además es fanático de la banda. Este libro reúne toda la trayectoria de la banda liderada por Robert Smith. Esta biografía enciclopédica será lanzada en agosto de 2021. White Rabbit será la editorial encargada de publicarla.

“The Cure es la banda de rock alternativo más grande del planeta, y su magnífico trabajo continúa inspirando a las sucesivas generaciones de músicos y amantes de la música. Me hice fan de The Cure cuando tenía 16 años en la década de 1980, y he escrito sobre ellos en numerosas ocasiones a lo largo de mi carrera periodística. Siempre he admirado el camino desafiante e individual que han seguido Robert Smith y sus compañeros de banda, como así sus estándares infaliblemente altos. Escribir un libro sobre ellos es un honor”.