The Cure envía adelanto de su nuevo disco colaborativo a diferentes países

El trabajo de The Cure no ha parado desde el lanzamiento de Songs Of The Lost Word, su decimocuarto álbum de estudio. Tras 16 años de silencio en los estrenos, este lanzamiento fue uno de los acontecimientos más importantes del año pasado. Fue el álbum más vendido en Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica a días de su lanzamiento en noviembre. Y ahora, la noticia más preponderante es el vinilo de The Cure.

La banda británica ha comenzado a enviar fragmentos de audio de su próximo álbum de remezclas llamado Songs Of The Lost Word. Como en los tiempos anteriores, el vinilo de The Cure se está distribuyendo a manera de adelanto en tiendas de discos independientes alrededor del mundo. La estratetegia de promoción que remite a la nostalgia de la distribución de música como en los «viejos tiempos» va a permitir a los fanáticos disfrutar de un adelanto exclusivo del álbum antes del lanzamiento oficial.

A través de sus cuentas oficial, la noticia del vinilo de The Cure y su distribución adelantada fue un éxito. Mediante sus publicaciones invitaron a los fans a etiquetar a sus tiendas independientes favoritas para para contemplarlas en los envíos. Los fragmentos de audios de Mixes Of A Lost World han sido prensados en acetato de vinilo con la encomienda de llegar para disfrute de los fanáticos previo al lanzamiento oficial.

Además, en las mismas publicaciones incluyeron una lista de países a donde se enviará el vinilo de The Cure. Lugares como Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia y por supuesto, México serán los afortunados por escuchar antes que todos los mixes de su último disco a través de las tiendas independientes. Existe un pequeño número de vinilos adicionales con los cuales invitan a etiquetar a las tiendas de discos preferidas para solicitar su versión.

Detalles del vinilo de The Cure

Para la publicación del nuevo disco de The Cure, que se tratará de un doble LP, se contará con la participación de Four Tet, Orbital, Paul Oakenfold, Mura Masa, entre otros. Sin embargo, también habrá una edición expandida de tres CD’s y un triple vinilo que incluirá ocho contribuciones más, entre las que identificamos colaboraciones de Chino Moreno (Deftones), Daniel Avery, 65daysofstatic, The Twilight Sad, Trentemøller y más.

Aprovechando su 66 cumpleaños, Robert Smith avivó la euforia de los fans al anunciar oficialmente el nuevo disco de The Cure: Mixes of a Lost World. Este álbum de remixes, que verá la luz el próximo 13 de junio, reúne a productores y músicos destacados de la escena electrónica y alternativa. Por lo que la nueva noticia sobre el adelanto del vinilo de The Cure ha mantenido la expectación de sus seguidores.