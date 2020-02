The cure lanzó colección especial de ropa para festejar el Día de San Valentín

La banda británica The Cure, ha lanzado una colección de ropa para festejar el Día del Amor y la Amistad.

La colección fue nombrada Friday I’m In Love Valentine’s Day Collection en alusión al famoso tema Friday I’m in love de su disco Wish de 1992.

En aquel momento la canción llegó a la posición número 6 de sencillos británicos. También fue 18 en la lista de Billboard Hot en Estados Unidos.

Puedes encontrar sudaderas, playeras, tazas, bolsas de tela o parches con el toque gótico característico de la agrupación.

Hay que recordar que la banda liderada por Robert Smith anunció que este año presentará nuevo material discográfico.

La agrupación festejó el 40 aniversario de su álbum debut Three Imaginary Boys en el Foro Sol junto a miles de aficionados.

Los artículos ya están disponibles y pueden ser pre ordenados a través de su sitio oficial.

Para que te des una idea aquí te dejamos los precios de algunos artículos:

Friday I’m in Love White V-Neck T-shirt: US $30, lo equivalente a $936 MXN

White Tote Bag: US $20 ó $375 MXN

Friday I’m in Love Black Hoodie: us $60 ó $1123 MXN

White Mug: $12.50 ó $234 MXN

