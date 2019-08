THE DARTS ESTRENA VIDEO PARA EL SENCILLO BREAKUP MAKEUP

The Darts, la banda estadounidense conformada por Nicole Laurenne en el órgano y la voz, Christina Nunez en el bajo, las voz, Rikki Styxx en la batería y en la voz, Meliza Jackson en la guitarra y la voz. Esta es una de las bandas que estarán tocando en el Hipnosis Festival 2019 en la Ciudad de México. Y ahora nos presentan su nuevo video musical listo para su lanzamiento.

«Elvira y Wednesday Adams consumieron la carne del hombre, bebieron tiros de veneno de serpiente, comenzaron una banda para la novia de la despedida de soltera de Frankenstein, somos nosotros».

La canción es «Breakup Makeup» de su nuevo álbum I Like You But Not Like That (Alternative Tentacles Records). El HIPNOSIS, se celebrará este próximo 26 de octubre acompañado por la magia y energía que puede ofrecer un lugar como Las Caballerizas en Huixquilucan.

The Darts compartirá escenario con bandas como:

The Claypool Lennon Delirium

Uncle Acid and the Deadbeats

Crumb

Tajak

Stereolab

Electric Wizard

Mild High Club

Kikagaku Moyo

The Holydrug Couple

entre otras.

TE PUEDE INTERESAR

EL DELICIOSO ÁCIDO QUE NOS DEJÓ EL HIPNOSIS

FESTIVAL HIPNOSIS: PARAÍSO DE LA PSICODELIA Y LOS GUITARRAZOS

NO NOS OBSESIONA SER ORIGINALES: ENTREVISTA A MUERAN HUMANOS

A 50 AÑOS DE SAUCERFUL OF SECRETS Y EL ÚLTIMO VIAJE CON SYD BARRETT

HAMELÍN 2.0: CÓMO SE SIENTE VOLAR EN DROGAS SONORAS