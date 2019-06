DATOS IMPERDIBLES SOBRE ‘THE DEAD DON’T DIE’, LO NUEVO DE JARMUSCH

¿Qué pasa cuando se mezcla en una misma película fantasía, comedia y esto lo revuelves con una dosis de zombis? Al menos una propuesta imperdible, aún más cuando se trata de la nueva película de Jim Jarmusch, cineasta nacido en Ohio, Estados Unidos y conocido por cintas como Stranger Than Paradise (1984), Down by Law (1986), Mystery Train (1989) y Paterson (2016), sólo por mencionar unas cuantas.

Y esa excéntrica combinación de géneros podrá ser vista en The Dead Don’t Die, cinta que muestra la lucha contra una horda de zombis en la apacible ciudad de Centerville mientras los muertos comienzan a levantarse de sus tumbas. Además la producción cuenta con un variado y famoso reparto digno de verse una y otra vez, por esto y mucho más decidimos compartirte un listado con algunas curiosidades sobre The Dead Don’t Die, lo nuevo de Jarmusch.

La película inauguró la 72 edición del Festival de Cannes , mismo que contó con el mexicano Alejandro G. Iñárritu como presidente del jurado.

El reparto incluye a seis nominados al Oscar: Adam Driver , Carol Kane , Bill Murray , Rosie P é rez , Tom Waits y Chlo ë Sevigny ; y por supuesto mención especial a la oscarizada Tilda Swinton . Un reparto lleno de estrellas.

“Centreville” es una referencia a la ciudad ficticia en 200 Motels (1971), la comedia musical dirigida por Tony Palmer y Frank Zappa , pero si eres un conocedor sabrás que también existen localidades reales en Ohio y Utah que comparten ese nombre. Una enredada coincidencia.

La película fue escrita y dirigida por Jim Jarmusch, quien ha sido nominado en ocho ocasiones por la prestigiosa Palma de Oro del Festival de Cannes y justamente The Dead Don’t Die fue una de las contendientes en la pasada edición del encuentro francés.

Selena Gomez y Austin Butler (quienes forman parte del reparto) trabajaron juntos en la serie infantil, Los Hechiceros de Waverly Place (2007-2012).

Esto marca la segunda película con temática de zombis en la que Bill Murray Anteriormente tuvo un memorable cameo en Zombieland (2009) con Woody Harrelson , este último compartió créditos con Rosie Perez en White Men Can’t Jump (1992); curiosamente Perez también forma parte del reparto de The Dead Don’t Die. Más coincidencias en el reparto.

En la cinta se hace mención al Pontiac Tempest, esto es una referencia al automóvil conducido por Barbara y su hermano en el cementerio al comienzo de Night of the Living Dead (1968) el clásico de horror de George A. Romero .

Steve Buscemi , Adam Driver, Bill Murray, Tom Waits, Chloë Sevigny, Rosie Perez, RZA y Tilda Swinton han trabajado con Jarmusch anteriormente.

Por último Bill Murray y Carol Kane compartieron créditos en el clásico de culto Scrooged (1988).

