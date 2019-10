THE END OF THE F***ING WORLD 2 REVELÓ SU FECHA DE ESTRENO

The End of the F***ing World, la serie de comedia dramática oscura, anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de la exitosa producción de Netflix.

La segunda temporada de la serie basada en la novela gráfica The End of the Fucking World de Charles S. Forsman se estrenará el próximo martes 5 de noviembre.

La plataforma de streaming compartió un póster donde podemos ver a Alyssa quien es interpretado por la actriz Jessica Barden, sentada en un bar, con un vestido blanco, (que no tiene nada que ver como vestía en la primera temporada) y vemos una urna frente a ella.

«Soy Alyssa, tengo diecinueve años y pensé que ya había vivido el día más mierda de mi vida».

En el póster donde revelaron la fecha de estreno, no aparece James (Alex Lawther), eso nos hace suponer que tal vez se encuentre dentro de la urna. En la primera temporada Alyssa en repetidas ocasiones trato de matarlo, hasta el momento desconocemos que fue de su co-protagonista de aventuras.

La primera temporada de The End of the F***ing World se convirtió en todo un éxito, ha recibido buenas críticas, tanto por su historia, dirección y en especial por las increíbles actuaciones de Alex Lawther y Jessica Barden dentro de la serie de humor negro.

La serie The End of the F***ing World nos muestra la vida de James, quien es un chico que se define a sí mismo como psicópata, quien conoce a Alyssa una chica que odia a todo el mundo.

Alyssa y James comienzan una relación basada en estar juntos sin más. Al inicio él planeaba matarla con un cuchillo, luego la pareja termina huyendo del pueblo y empezar a vivir a su manera.

