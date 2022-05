The Film Foundation, de Martin Scorsese, tendrá streamings gratuitos

The Film Foundation, la organización creada por el cineasta Martin Scorsese en 1990, lanzará un nuevo servicio de streaming, uno donde podremos ver mediante una sala virtual diferentes títulos que se han restaurado a lo largo de los años que lleva la fundación de existencia. Esto sucederá a partir del próximo 9 de mayo.

Lo mejor es que las películas online serán de acceso gratuito, sólo basta con registrarse previamente a cada una de las cintas que vayan a reestrenarse. Lo cual será el segundo lunes de cada mes. Para la gran inauguración del servicio, se tiene planeado que el filme I Know I’m Going, de Michael Powell y Emeric Pressburger.

Cabe resaltar que cada película estará disponible por 24 horas, por lo mismo es que se debe realizar un registro en la página oficial de la Sala de Restauración que ha creado The FIlm Foundation. Esto también es por el hecho que cada exhibición contará con charlas de los propios directores e implicados durante todo el proceso de filmación y producción. Además de artistas que hayan sido marcados por la cinta a proyectarse.

Por ejemplo, para I Know I’m Going, Martin Scorsese será el encargado de dar las primeras palabras, ventajas de ser el curador y creador de The Film Foundation. También se verán entrevistas con artistas como Thelma Schoonmaker Powell, Kevin Macdonald, Tilda Swinton y Joanna Hogg.

“Estamos deseando hacer llegar al gran público todas estos clásicos del cine restaurados”. Martin Scorsese.

De acuerdo a un comunicado recogido por Deadline, Scorsese mencionó que muchas de las películas se van a poder ver gracias a restauraciones que son poco conocidas, y tanto él como otros cineastas y artistas compartirán porqué las cintas a exhibirse impactaron en la industria, sus vidas y la importancia de preservarlas y restaurarlas.

Pero no todo es hermoso en este servicio streaming, ya que por el momento sólo podrán acceder a la sala virtual personas que vivan en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, aunque claro, siempre puedes ocupar algún programa para cambiar tu IP y puedas ser partícipe de la premiere.

Martin Scorsese actualmente está trabajando en Killers of the Flower Moon, cinta que abordará los brutales asesinatos de una tribu de indios americanos en la década de 1920, desatando una gran investigación por parte del FBI.