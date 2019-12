The Flaming Lips estrena un disco sinfónico titulado The Soft Bulletin Recorded Live at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra. Esta propuesta es una obra maestra musical y un viaje sonoro para sus seguidores.

La creación del disco sinfónico es para celebrar los 20 años de The Soft Bulletin, lanzado en 1999. Esta producción marcó el cambio sonoro para la agrupación estadounidense, fueron 12 temas experimentales que los alejaron del rock clásico, para colocarlos como una de las bandas más importantes para el rock psicodélico experimental.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Soft Bulletin Recorded Live at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra cuenta con nuevos arreglos grabados totalmente en vivo. El disco esta grabado en el Red Rocks un anfiteatro ubicado en el estado de Colorado, el cual es famoso por su acústica. En este lugar se han presentado grandes artistas como The Beatles, Grateful Dead, U2 y Bruno Mars.

El álbum sinfónico esta integrado por la banda y por una orquesta de compuesta por 69 instrumentos que a su vez está cuenta con un coro de 58 voces. El disco esta disponible ya en todas las plataformas digitales.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Flaming Lips estará visitando México para su participación en el Festival Catrina. Por el momento la banda no ha confirmado una gira para promocionar este nuevo material.

TE PUEDE INTERESAR

THE FLAMING LIPS: EL PONCHE DE ÁCIDO LISÉRGICO

PETER JACKSON DIRIGIRÁ EL NUEVO DOCUMENTAL SOBRE THE BEATLES

SUFRO COMO THOM YORKE Y VOMITO SOBRE U2

MARTINA HOFFMANN CREA ARTE PSICODÉLICO HISTÓRICO

TAG CDMX: MAD MEN, SPIKE JONZE Y THE FLAMING LIPS EN UN SOLO LUGAR