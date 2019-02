“THE FUTURE IS FLUID”, GUCCI EXPLORA LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LA GEN-Z

Mucho se ha dicho de la fluidez de género, pero pocas generaciones ha vivido este cambio en la concepción heteronormativa de la sociedad, la identidad y la sexualidad como la generación Z. Es por ello que la directora británica Jade Jackman se decidió a viajar a lugares como Ciudad del Cabo, Londres, Singapur, Maryland, Rio De Janeiro, Canada, Mumbai, y los Emiratos Árabes Unidos: para conocer frente a frente esta nueva visión social que apenas comienza.

El resultado es el cortometraje The Future is Fluid, hecho conjuntamente por Gucci y por la ONG Chime for Change, fundada en el 2013 por la firma italiana junto a figuras como Beyoncé y Salma Hayek, y que tiene como objetivo convocar, unir y fortalecer las voces que se pronuncian en favor de las niñas y mujeres de todo el mundo para promover la igualdad de género a través de enfoques innovadores.

Estrenada el pasado fin de semana en el Festival de Cine de Sundance, la película explora tanto el concepto de fluidez como la facilidad con la que las nuevas generaciones la han adquirido: entre el italiano, el portugués y el inglés, conocemos historias de integridad, tolerancia y autoconciencia, pero sobre todo, de libertad sobre todas las cosas.

Ese es el caso de Gabe, una de las protagonistas del filme, una mujer trans de Río de Janeiro que se enfrenta a la violencia homofóbica y a la intolerancia con regularidad, pero que defiende su derecho de tener su propia voz y su propia historia. Esto es lo que el director creativo de Gucci, Alessandro Michele, cuenta sobre el proyecto.

“Todas las personas son iguales. Todos tenemos el poder de usar nuestras voces para defender lo que creemos. La audacia de esta generación para expresarse me da la esperanza de que un futuro de libertad e igualdad es posible”.

En un mundo en donde la intolerancia, la violencia, el odio y la división parecen ser las banderas políticas y sociales, la generación Z presente en este documental nos hace recordar que otro futuro es posible: uno en donde estemos dispuestos a evolucionar, a dejar las etiquetas atrás, y sobre todo, a aceptarnos a nosotros mismos y a los demás en un ejercicio de inclusión y respeto.

