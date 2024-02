The Ghost Inside está de vuelta!!!

Desde El Segundo, California, Cacique Entertainment nos trae a las leyendas del melodic metalcore americano The Ghost Inside, los cuales se estarán presentando en 3 ciudades del país, celebrando su vigésimo aniversario para posteriormente embarcarse en una gira por algunos países latinoamericanos.

Originalmente el nombre de la banda era A Dying Dream, cuentan con 1 EP y 5 álbumes de estudio. Durante esta gira se encuentran promocionando su single Death Grip, su más reciente lanzamiento.

Como A Dying Dream, fue que grabaron su EP: Now or Never, el cual posteriormente volverían a relanzar bajo una nueva disquera y con canciones adicionales. Su primer álbum: Fury and the Fallen Ones, cuenta con canciones de este demo y es cuando deciden cambiarse el nombre a The Ghost Inside.

En el año 2012 deciden grabar un álbum bajo la producción de Jeremy McKinnon, el vocalista de A Day to Remember.

A finales del año 2015, el autobús de la banda sufrió un percance al chocar contra un tráiler en su camino a Arizona. Ambos conductores murieron y 3 miembros de la banda se encontraban en condición crítica. Días después Tkaczyk informa a través de su Instagram que había perdido la pierna como consecuencia del accidente.

Pasaron 3 años hasta que la banda volviera a ensayar, pero no fue hasta 2020 que lanzaran una nueva canción: “Aftermath” al mismo tiempo que anuncian su álbum homónimo. Tocaron en el Hellfest 2023, siendo uno de sus conciertos emblemáticos.

Las fechas y ciudades donde se estarán presentando son:

9 de febrero en el Circo Volador en la CDMX

10 de febrero en Café Iguana en Monterrey

11 de febrero en el C3 Stage de Guadalajara

No quedan muchos boletos! Entre a la página: caciquemx.com/boletos/ para más información sobre este super evento.