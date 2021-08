THE INNOCENTS, LO NUEVO DEL TERROR NÓRDICO

Una de las películas que causó furor durante su exhibición en el Festival de Cannes 2021 fue The Innocents, obra realizada por el director y escritor noruego, Eskil Vogt. La cinta ha tenido buenas y ovacionadas críticas, quienes han asegurado que tendrá un lugar en el apartado de películas de terror de los últimos 20 años.

El éxito en las reseñas se debe a que The Innocents narra la historia de un grupo de niños, pero no cualquier tipo de infantes, estos tienen poderes sobrenaturales y en un verano sin la supervisión de sus padres, se enfrascarán en una serie de sucesos aterradores. El filme hace uso de la ficción para abordar el terror en los niños, pues aunque son poderosos, no saben controlar aún las fuerzas externas e internas que se les presentan.

Vogt decidió realizar esta cinta basada en su propia infancia, combinando la paternidad y realizando una retrospectiva de todo aquello que causa terror al ser humano. En una entrevista para el Instituto de Cine Noruego, el director mencionó que los niños están antes del bien y del mal, por lo que enfrentarse a la realidad los hará experimentar distintas sensaciones, especialmente aquellas donde el miedo se apodera de sus cuerpos.

El elenco para The Innocents está conformado por actores que rondan la edad entre los 7 y 11 años, pero también hay participación adulta, así que veremos a Morten Svartveit, Irina Eidsvold Tøien y Lisa Tønne en pantalla. Por si fuera poco, en la parte técnica tenemos al cinefotógrafo Sturla Brandth Grøvlen, a quien recordamos por su trabajo en la película Another Round, ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional en la edición pasada.

Lo único malo de The Innocents es que no hay una fecha para su estreno en los Estados Unidos o en América Latina, por lo que deberemos esperar que alguna plataforma de streaming se haga con los derechos de distribución. Aunque sí ha generado tantas expectativas en los críticos y jurado de la sección Una Cierta Mirada, en el Festival de Cannes, muy pronto tendremos buenas noticias.

