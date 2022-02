The Man Who Fell To Earth será adaptado en una novela gráfica

A David Bowie se le recuerda por múltiples razones, ya sea su música, sus icónicos vestuarios, sus frases y forma de ser o por su paso en el séptimo arte, donde uno de sus papeles más emblemáticos fue el de Thomas Jerome Newton, en la cinta The Man Who Fell To Earth, en 1976.

Aquella cinta dirigida por Nicolas Roeg nos habla sobre un extraterrestre que se encuentra desesperado por enviar agua a su agonizante planeta y crea una corporación para poder lograr su cometido, según su pensamiento. La película dura poco más de dos horas y es considerada por muchos cinéfilos como un filme de culto.

Pues Titan Comics ha anunciado que adaptará el largometraje en formato de novela gráfica. Este comic estará escrito por Dan Watters, la mente detrás de Lucifer y Cowboy Bebop, además de contar con la ilustración de Dev Pramanik, proveniente de Dune: House Atreides.

Esta apuesta de llevar The Man Who Fell To Earth sin duda es muy alta, pues no sólo deberá complacer a los fans de David Bowie, también a aquellos seguidores de la cinta y obviamente, los coleccionistas de historietas, que en los últimos años se han destacado por ser la voz de éxito de dichas publicaciones.

De acuerdo a Watters, The Man Who Fell To Earth es una obra maestra con mucho para decir sobre los hombre, sobre la tierra y muchas cosas intermedias. También puntualiza que hay ideas en la película acerca de la crisis climática y la avaricia corporativa que son más relevantes en estos días que cuando Nicolas Roeg la realizó.

“Pienso que ya es hora de volver a mirar el mundo a través de los ojos dispares de Thomas Newton. Quizá vea algo que nos hemos estado perdiendo».

La novela gráfica está programada para salir en la segunda mitad del 2022, la fecha de salida es el 25 de octubre y ya puede ser pre ordenado mediante Amazon.