The Mega Monsters Tour de Mastodon y Gojira llegará a México

The Mega-Monsters tour conformada por Mastodon y Gojira 2023 llega al Velódromo Olímpico este 8 de noviembre. Cacique Entertainment presenta a 2 de las bandas más importantes de la escena del metal, previo a su participación en el México Metal Fest: Mastodon y Gojira.

Gojira es una banda originaria de Francia. En sus inicios, la banda se llamaba Godzilla pero derivado de temas legales cambian su nombre a Gojira, palabra japonesa la cual es una forma de escribir Godzilla en dicho idioma. Las letras de esta agrupación siempre han tenido un enfoque filosófico y con referencia a la naturaleza acompañados de riffs de proge, death y trash.

Así mismo, la banda apoya causas como proteger el Amazonas, da a conocer documentales sobre la protección a la naturaleza, así como marchas y otros eventos relacionados a este tema. Durante The Mega Monsters Tour tendremos oportunidad de escuchar canciones de su último álbum: “Fortitude” así como su mejores éxitos, si tenemos suerte escucharemos algo de su 1er lanzamiento “Terra Incognita” del 2001.

Mastodon es una banda de EEUU que ha estado en circulación desde 1999, su primer EP: “Lifesblood” salió a la luz 2 años después de su formación, dándole paso a lo que se convertiría en su 1er disco: “Remission”, antecesor de “Leviathan”, el álbum que los dio a conocer en la escena. Actualmente cuenta con 8 lanzamientos siendo el más reciente ”Hushed and Grim”. Recordemos que Mastodon incluso llegó a ganar el Grammy por su disco titulado: “Emperor of Sand”.

Hace tan solo unos días, Mastodon sacó el video de “More Than I Could Chew”. The Mega Monsters Tour tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. No olvides comprar tus boletos lo antes posible en Superboletos y en Cacique Entertainment, será uno de los mejores conciertos de este año.