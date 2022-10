The Punk Rock Museum: el recinto creado por Fat Mike para honrar al género musical

El punk rock sigue en voga, y ahora trae unanoticia más que grandiosa para todos sus seguidores, ya que el próximo año se abrirán las puertas de The Punk Rock Museum. Esto será en la ciudad de las Vegas y su principal fundador es nada más y nada menos que Mike Burkett, a quien seguramente conoces como Fat Mike de NOFX.

“Si eres una banda punk, estás jodidamente adentro… Es así de simple”

Este recinto contará con una extensión total de más de 1.100 metros cuadrados y será el primero en su tipo donde se documentará de forma exhaustiva todo lo que respecta al género en términos mundiales. Pero eso no será todo, ya que también recibirá a bandas de punk de todo el mundo para que den shows.

La idea de crear The Punk Rock Museum surge de ‘Fat Mike’, quien hace un par de años, tuvo la idea de fundar una tienda de punk rock que también exhibiera ítems raros que estuvo coleccionando a lo largo de los años. Ahora, ya podrá honrar la memoria de los grandes exponentes del género mediante una gran variedad de exposiciones que contarán la historia del punk-rock a través de la lente de quienes lo vivieron.

Podremos encontrar artefactos clave de la época, visitas guiadas por expertos como Roger Miret (Agnostic Front) y Angelo Moore (Fishbone), poder tocar guitarras con los amplificadores utilizados por bandas como NOFX, Rise Against y Sick Of It All. Además de otras muestras audiovisuales y actividades con el objetivo de que el museo se vuelva en un conclave de reunión y refugio de todos aquellos fanáticos del punk.

De acuerdo a Audacy, dentro de los elementos que se podrán observar en la colección de The Punk Rock Museum, se incluyen algunos notables e icónicos, como puede ser la camisa “Vulture” de Debbie Harry (cantante de Blondie), los cascos de la banda Devo, la guitarra acústica que utilizaron en Rise Against para componer sus primeros temas y la motosierra verde elegida por los Sum 41 para iniciar los shows de la era Does This Look Infected?.

The Punk Rock Museum se logró gracias a la fundación de un colectivo de unos 10 músicos profesionales del género que compartían las ideas acerca de cómo llevar adelante este ambicioso proyecto que llamaron como una suerte de “Iglesia del Punk Rock”, que tiene como objetivo principal documentar historias del género y analizar el impacto cultural que tuvo y tiene en estas cinco décadas de existencia.

Vinnie Fiorello, baterista de Less Than Jake y actual miembro del colectivo, comentó que esto es como una carta de amor al punk rock. “Queremos mostrar esta pasión común entre tantas personas diferentes por esta forma de música”. Además de Fiorello, aparecen Pat Smear y Tony Hawk aparecen como inversionistas del proyecto. Incluso participa el artista visual Bryan Ray Turcotte.

La inauguración de The Punk Rock Museum se realizará el próximo 13 de enero del 2023, y los boletos para visitarlo ya están a la venta en su página oficial.