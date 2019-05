ASÍ SE VIVIÓ EL REGRESO DE THE RAPTURE A LOS ESCENARIOS

Hace 5 años dejamos de escuchar música nueva por parte de los integrantes de The Rapture, poco después anunciaron una pausa en la agrupación para dedicarse a sus proyectos alternos.

Muchos creyeron que tal vez no regresarían a los escenarios, otros lo dejaron pasar con la esperanza de volver a saber de ellos y su nueva música. Este año todo cambió y anunciaron su regreso a los escenarios con la posibilidad de entrar al estudio a grabar un nuevo material.

Su regreso fue en el festival Just Like Heaven; un festival que contó con la presencia de agrupaciones como: Yeah Yeah Yeahs, MGMT, Passion Pit, Beach House, Grizzly Bear, STRFKR, The Faint y hasta She Wants Revenge.

A continuación les dejamos un video en dónde se puede ver cómo se vivió el regreso, esperando que vengan este año a México para complacer a sus fans:

Este fue el Setlist de su presentación: